Programa “Cuidados y Empleo” avanza con tercer módulo en La Ligua y Quintero

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El programa fortalece competencias clave para el cuidado de personas mayores, mientras se abren nuevas postulaciones en cuatro comunas de la región de Valparaíso.

Las estudiantes del programa Cuidados y Empleo continúan avanzando en su proceso formativo con el desarrollo del tercer módulo de aprendizaje, realizado el pasado 1 de junio en las comunas de La Ligua y Quintero.

La iniciativa, financiada por el Gobierno Regional y ejecutada por la Universidad Viña del Mar, busca entregar herramientas técnicas y humanas a quienes buscan desempeñarse en el cuidado de personas mayores.

En La Ligua, las participantes comenzaron el módulo de Creatividad y Mejora del Vínculo, liderado por la actriz y docente Marcela Medel, quien trabajará junto a las estudiantes el desarrollo de habilidades de innovación, empatía y creatividad aplicadas al cuidado.

Al respecto, Marcela Medel destacó la relevancia social de la formación de cuidadoras y cuidadores: “Una de las cosas que más resalto es que muchas de las personas que participan en este programa ya cumplen labores de cuidado dentro de sus propias familias. Hoy existe una necesidad creciente de contar con personas capacitadas, porque la población vive más años y requiere mayores apoyos para mantener su calidad de vida”.

Una de las participantes de la comuna, Lorena Estay, valoró el impacto que ha tenido el programa en su desarrollo personal y profesional: “Me enteré de esta oportunidad a través del Programa Puente. Estaba pasando por un momento difícil y esta experiencia me ha ayudado a salir adelante. Además de aprender sobre cuidados, contamos con el apoyo de enfermeros, asistentes sociales y profesores de computación, lo que nos entrega herramientas muy completas para desempeñarnos mejor”.

Mientras tanto, en Quintero, las estudiantes se encuentran desarrollando el módulo de Enfermería junto a la profesional Jenny Rivera, fortaleciendo conocimientos fundamentales para el cuidado integral de personas. Durante las próximas semanas, la formación continuará con contenidos relacionados con fonoaudiología, psicología, nutrición y otras disciplinas orientadas al bienestar de quienes requieren apoyo y asistencia.

Paralelamente, continúan abiertas las postulaciones para la segunda cohorte del programa Cuidados y Empleo, que iniciará sus clases el próximo 1 de julio en las comunas de Quillota, Quilpué, San Felipe y Los Andes, ampliando así las oportunidades de capacitación y empleabilidad para mujeres y hombres de la región.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.