Llayllay: Inauguran luminarias y mejoras en la cancha del Club Deportivo Vichiculén

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Un anhelado proyecto que transforma por completo el antiguo campo deportivo de Vichiculén, permitiendo a la comunidad disfrutar de un recinto modernizado y más inclusivo gracias a una inversión de más de 160 millones de pesos.

Tras años de lucha, fue inaugurado el mejoramiento de la cancha del Club Deportivo Vichiculén. Este proyecto, largamente anhelado por la comunidad, transforma por completo el antiguo campo deportivo y marca un hito para el desarrollo de este querido sector rural de la comuna. La concreción de esta obra es el resultado de un esfuerzo conjunto entre los vecinos, el municipio y el financiamiento del Gobierno Regional de Valparaíso por más de 160 millones de pesos.

Las obras inauguradas no solo contemplan un moderno sistema de luminarias artificiales, sino también la instalación de un cierre perimetral y diversas mejoras estructurales que posicionan a este recinto como uno de los mejores campos deportivos de la “comuna del viento”. Durante la inauguración, la comunidad mostró su profunda emoción y de inmediato probó las bondades del mejorado e iluminado campo deportivo.

Ricardo González, tesorero del Club Deportivo Vichiculén, expresó: “Bueno, para nosotros es un día muy muy muy emocionante. Estábamos esperando este proyecto hace mucho rato y para nosotros es un tremendo avance para la comunidad, porque hoy día podemos disfrutar de nuestra cancha con luz en la noche, se puede entrenar, podemos hacer más inclusiva la cancha para nuestra rama femenina, con los niños para que la puedan utilizar de noche y así hacemos crecer nuestra organización. Estamos felices”.

Por su parte el alcalde Edgardo González Arancibia señaló: “Qué lindo ver a la gente del “Vichi” contenta tras cumplir el sueño de contar con las nuevas luminarias y cierre olímpico de la cancha del club deportivo. Esto es dignificar la práctica del deporte y permitir a nuestra gente ocupar los recintos de noche luego de trabajar. Es mejorar de manera concreta la calidad de vida de los llayllaínos. A lo que vinimos fue a sumar obras y mejoras para nuestra gente, seguimos en eso, hasta el último día de mi gestión. Esta importante obra se la dedicamos a todos los fundadores y socios históricos del club, muchos de ellos que hoy celebran desde el cielo. Cumplimos”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.