MegaDeportes se toma las pantallas con transmisión de la Liga Femenina y el tradicional Clásico del Club Hípico de Santiago

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La doble jornada del campeonato femenino y la versión 124° del histórico Clásico Falabella podrán disfrutarse en vivo a través de las señales de Mega y Mega 2.

Este fin de semana, MegaDeportes se toma las pantallas con una completa cobertura deportiva. Los espectadores podrán sintonizar una emocionante jornada doble de la fecha 11 de la Liga Femenina, junto a toda la tradición de la versión número 124° del Clásico Club Hípico de Santiago Falabella, emitidos de forma directa en las señales de Mega y Mega 2.

La actividad del fútbol femenino iniciará este sábado 30 de mayo a partir de las 15:00 horas por Mega 2, con el cruce entre Unión Española y Deportes Recoleta desde el Estadio Santa Laura Universidad Sek. Con los comentarios de Daniel Ahumada y los relatos de Marcelo González, la escuadra hispana intentará mantenerse entre las seis mejores del torneo, mientras que Recoleta buscará sumar puntos clave para alejarse de los últimos puestos de la clasificación.

La competencia continuará el domingo 31 de mayo a las 14:30 horas en la señal abierta de Mega, donde Colo Colo recibirá a Huachipato en el Estadio Municipal de La Pintana. Las albas tienen la misión de reponerse de la derrota que las apartó del liderato en beneficio de la Universidad de Chile, mientras que el conjunto de Huachipato luchará por consolidar su permanencia entre los siete mejores del campeonato. La transmisión oficial contará con el relato de Gustavo Huerta y los comentarios de Camila Romero.

La oferta deportiva del domingo cerrará a las 17:00 horas por Mega, con la transmisión en vivo del 124° aniversario del Clásico Club Hípico de Santiago-Falabella. Esta histórica prueba de Grupo 1 congregará a 14 ejemplares en los 2.000 metros de la pista capitalina, evento que contará con el análisis de Diego Sánchez. Se espera rememorar la hazaña de 2025, cuando el caballo Gran Oriente dio la sorpresa al imponerse en la carrera de la mano del jinete Joaquín Herrera, el preparador José Álvarez y el stud Don Simón.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.