Centro de Extensión Duoc UC Valparaíso celebra récord de más de 1.800 visitas en el Día del Patrimonio

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El histórico Edificio Cousiño abrió sus puertas a la comunidad con una variada programación gratuita que incluyó recorridos patrimoniales, talleres, teatro y gastronomía, consolidándose como un espacio cultural activo de la región.

Más de 1.800 personas participaron en las actividades organizadas por el Centro de Extensión Duoc UC Sede Valparaíso durante la celebración del Día del Patrimonio Cultural de Chile, marcando un récord de asistencia para esta tradicional apertura del histórico Edificio Cousiño a la comunidad.

Durante el fin de semana, visitantes de todas las edades recorrieron libremente los distintos espacios del edificio, participando de una programación gratuita que incluyó recorridos patrimoniales, experiencias de restauración en vivo, talleres artísticos, teatro inmersivo, música, actividades familiares y encuentros en torno a la gastronomía patrimonial.

La masiva convocatoria reafirma el interés de la comunidad por participar de iniciativas que promueven el acceso a la cultura, la puesta en valor del patrimonio y el fortalecimiento de la identidad local, consolidando al Centro de Extensión Duoc UC Sede Valparaíso como uno de los espacios culturales más activos de la región.

Loreto Salazar, coordinadora general del Centro de Extensión Duoc UC Sede Valparaíso, destacó el resultado de la jornada señalando que “alcanzar más de 1.800 visitantes durante este fin de semana nos llena de satisfacción porque demuestra el interés de la comunidad por participar activamente de las actividades culturales y patrimoniales que impulsamos. Ver familias, estudiantes, vecinos y visitantes recorriendo nuestros espacios y siendo parte de esta celebración confirma que el patrimonio cobra sentido cuando se comparte y se transforma en una experiencia abierta para todos”.

Asimismo, agregó que “este resultado nos impulsa a seguir fortaleciendo nuestra cartelera A Puertas Abiertas, acercando las artes, el patrimonio y la cultura a la comunidad mediante experiencias gratuitas que permitan seguir conectando a las personas con la historia, la memoria y la identidad de Valparaíso”.

La celebración formó parte del Programa A Puertas Abiertas, la cartelera cultural del Centro de Extensión Duoc UC Sede Valparaíso, iniciativa que durante todo el año desarrolla actividades abiertas a la comunidad con el propósito de generar espacios de encuentro ciudadano a través de las artes, la cultura y el patrimonio.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.