Hospital Fricke realiza innovadora cirugía mínimamente invasiva de mandíbula en paciente de 13 años

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Una jornada de artroscopia de articulación temporomandibular reunió a especialistas de la región para conocer una técnica que reduce tiempos de hospitalización y abre alternativas de tratamiento para trastornos de la mandíbula.

Dolor al comer, ruidos, bloqueo al abrir la boca. Esos son algunos de los síntomas que acusan problemas en la articulación temporomandibular y que no se resuelven con ejercicios o dispositivos ortopédicos. Por eso, el Hospital Dr. Gustavo Fricke realizó una jornada para médicos de toda la región que pudieron ver cómo una artroscopía permitió resolver el trastorno de mandíbula de una niña de 13 años.

Este es un moderno procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que se utiliza para diagnosticar y tratar trastornos de la mandíbula usando una microcámara insertada por una pequeña incisión, lo que deriva en una recuperación más rápida y menores complicaciones.

Esta alternativa, que se utilizó por primera vez en el establecimiento, fue también un desafío, ya que se trata de una menor en crecimiento. Y el éxito de la misma no solo permitió corregir la patología, sino también reducir el tiempo de la cirugía, la estancia hospitalaria y acelerar la recuperación.

Pablo Quiroz, cirujano maxilofacial y odontólogo de urgencia, explica que, “pudimos resolver un caso muy complejo, un caso de 13 años, con una patología de la articulación temporomandibular, con dolor, con bloqueo articular, que no le permitía a ella hacer su vida normal, no le permitía abrir la boca, no le permitía comer bien, y con un dolor persistente”.

Se benefician de este conocimiento todos los especialistas en cirugía maxilofacial, en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial, y los ortodoncistas. “Por lo tanto, nosotros vamos a seguir desarrollando nuestras técnicas, nuestra expertise hacia ese lado, mínimamente invasivo, y buscando esta patología en pacientes de un diagnóstico más temprano, porque nos damos cuenta de que la juventud está subdiagnosticada, no se ve el problema hasta que se produce en el adulto mayor, incluso, la artrosis o el dolor o el bloqueo que esta niña tenía tempranamente y que antes no era diagnosticado”, agrega el doctor Quiroz.

La detección temprana se puede hacer en niños y adultos con patologías de reumatología o enfermedades autoinmunes, o con problemas maxilofaciales no resueltos y que sufren dolor crónico. El especialista indica que “eso nos permite mejorar la calidad de vida de esos pacientes, quitarles el dolor crónico, nadie hacía esta cirugía acá en el hospital, ni en la región tampoco. Estamos empezando a mostrar una alternativa muy interesante para solucionar problemas infanto juveniles, adultos y adultos mayores”.

“Hay un alto número de la población que tiene esa sintomatología, ruido, salto, bloqueo al abrir la boca. Dolor crónico, un dolor que permanece en el tiempo, que no se quita o que va y vuelve, sobre todo con el estrés. Bueno, este disco, con el estrés se aprieta y se desliza, ese deslizamiento hay que reposicionarlo para que funcione la articulación”, cierra el cirujano, destacando cómo las nuevas técnicas pueden mejorar la vida de las personas.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.