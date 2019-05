Diputado Longton valora aprobación de idea de legislar sobre Reforma de Pensiones

El proyecto ingresado por el Gobierno -el cual de convertirse en ley, aumentaría de forma automática las pensiones de 1.600.000 compatriotas- volverá a la comisión de Trabajo de la Cámara para que su articulado sea revisado en detalle.

Como “un paso fundamental para trabajar en que las chilenas y chilenos tengan una tercera edad digna” definió el diputado RN por el distrito 6, Andrés Longton, la aprobación por parte de la Cámara de la idea de legislar la Reforma de Pensiones. Con 84 votos a favor, 64 en contra y 2 abstenciones, la iniciativa continuará su tramitación en la comisión de Trabajo de la Cámara Baja.

“De convertirse en ley, este proyecto permitirá que, de forma automática, se aumenten las pensiones de 1.600.000 personas durante el primer año de su aplicación. Esta reforma busca modificar el aporte previsional solidario, permitiendo que este aumente considerablemente”, explicó el diputado Longton.

“Además, creará un seguro de dependencia para los adultos mayores y generará un aumento importante para la clase media y las mujeres. En el caso de quienes quieran postergar su edad de jubilación y decidan seguir trabajando, también podrán retirar parte de su fondo”, añadió además el parlamentario.

En la misma línea, el diputado puntualizó que “por fin, desde que se instauró el Pilar Solidario y desde la creación de las AFP, va a haber una reforma sustancial, teniendo cuatro puntos más de cotización individual -que es uno de los puntos que se va a revisar durante la discusión del proyecto- para que los trabajadores que el día de mañana van a jubilar, reciban un pago mucho mayor del que están percibiendo hoy bajo el actual sistema.

“Aplaudo que hayamos aprobado la idea de legislar, dando una señal al país de que las cosas es necesario discutirlas, alcanzar acuerdos, y que no podemos seguir postergando a un país entero con pensiones de que son de miseria”, señaló Longton.

Oposición

Por otro lado, el parlamentario tuvo palabras durante su intervención en la discusión en Sala, para los miembros de la oposición quienes mantuvieron una férrea oposición a la idea de legislar para modificar el sistema previsional chileno.

“Con respecto al rechazo manifestado por gran parte de la oposición, ¿cómo explicamos no tener la más mínima voluntad de discutir algo que es prioridad en un país que no resiste más ver como sufren sus adultos mayores debido a los escasos recursos de los que disponen para sobrevivir día a día? Es ahora cuando hay que legislar. El mañana se va a convertir en una verdadera eternidad”, dijo Longton.

“La realidad de Chile no es la que encuentran en Twitter u otras redes sociales, en las cuales muchos basan su accionar político, inhibiendo incluso sus propias convicciones. La realidad es el chileno de carne y hueso, ese que te pide en la calle o en una sede social, con una profunda y sincera angustia, que por favor nos preocupemos de las pensiones. Si eso no los sensibiliza, realmente no sé qué podría hacerlo”, indicó el parlamentario durante su discurso.