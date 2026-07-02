Escándalo en ¿Volverías con tu ex? 2: Claudio Rojas y Hurubachi renuncian tras violento altercado con Luis Mateucci

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Un tenso asado de hombres desatará una de las noches más explosivas del reality de Mega, culminando con la salida de la polémica pareja y el ingreso de Flavia Laos y Austin Palao.

Esta noche, “¿Volverías con tu ex? 2” vivirá uno de sus capítulos más explosivos, marcado por una nueva crisis de Claudio Rojas, un violento enfrentamiento con Luis Mateucci y el esperado ingreso de una nueva expareja al reality.

Los hombres protagonizarán un asado, al estilo del recordado pijama party de las mujeres, donde deberán responder con cuál de las participantes se casarían, con quién tendrían una noche de pasión salvaje y a quién jamás le presentarían a sus padres.

La controversia comenzará cuando Claudio Rojas asegure que se casaría con Yasmín por su experiencia, que tendría una noche de intimidad salvaje con Estefi Marquis, amiga de su pareja Hurubachi, porque “es una mujer salvaje, ese pelo wild, como se viste, como se presenta, yo creo que acá podría ser una tremenda noche”. La respuesta provocará la inmediata reacción de Tonka Tomicic: “Que son tontos los hombres”.

Sin embargo, el momento más polémico llegará cuando el abogado explique por qué no presentaría a Bárbara Córdoba a su familia. “Creo que no es el formato que mis padres les gustaría que yo estuviera. Tiene que ver con un tema de actitud de vida. A ella le hubiese gustado una mujer más de casa, no tan desarrollada, tan empresaria. Se cagarían de miedo con una mujer tan empoderada, tan desarrollada. Ella me va a decir ‘Claudio, a Miami, nos vamos a vivir donde yo digo, cómo trabajamos…’”, afirmará, desatando indignación, especialmente entre las mujeres de la casa. “¡Claro, porque la quiere manejar!”, gritará Luis Mateucci al escuchar la explicación del abogado.

Las palabras de Claudio también golpearán profundamente a Hurubachi, quien se sentirá pasada a llevar al interpretar que quedó expuesta como una mujer menos empoderada. Terminada la actividad, Claudio intentará acercarse a ella para conversar, pero Huru se negará, provocando una inmediata y desmedida reacción del abogado. “¿Me estás hue…?, ¿me estás hablando en serio? Ya chao, agarro mis maletas y me voy, te digo altiro”, le advertirá Claudio. “Manipúlame como quieras”, responderá Hurubachi. “Yo no manipulo a nadie h…, yo me voy”, insistirá él. “Diste a entender que yo hago lo que tú quieres… El argumento que sobre Bárbara diste fue super feo, me dejaste pésimo”, le reclamará Huru. Pero Claudio no dará su brazo a torcer y terminará responsabilizando a Luis Mateucci por el conflicto. “Le estás comprando todo al Lucho. Acaban de lograr que nos peleáramos, que nos separáramos… Yo no me voy a quedar”, lanzará.

Desde la distancia, Luis intervendrá gritando: “¡Huru, estamos con vos!”. Ese comentario hará estallar definitivamente a Claudio, quien perderá el control e intentará irse encima del argentino. Aunque no alcanzará a golpearlo, sí logrará empujarlo en varias oportunidades, mientras lanzará un duro desahogo: “¿De verdad creen que voy a perder mi tiempo con este pobre? No tengo la culpa que este h… sea pobre”, intentando descalificarlo por la condición socioeconómica.

Tras el altercado, Claudio hará sus maletas decidido a abandonar el reality. Hurubachi también comenzará a empacar y ambos sostendrán una última conversación cargada de reproches. “Si tú vas a hacer esos shows y te vas a comportar de esa manera, yo no tengo nada que hacer acá. Ya vi mucho de lo que tenía que ver de ti y no me interesa hacer esto… Esto es todo lo que tú quieres, que yo me vaya y te quedes acá hueb…. Ya me aburrí, después de este show que te mandaste te juro que ya no tengo nada que hacer acá (…) Te amo tanto que lo único que quiero es que estés bien (…) Quieres hacerte la linda, hue… con uno y con otro, me das cero seguridad”, le dirá Claudio. “Córtala de decir que quiero estar con todos, eso suena feo”, le responderá Hurubachi. Pese a la conversación, ambos abandonarán la casona.

Más tarde, durante una fiesta, el programa sorprenderá a los participantes con el ingreso de una nueva expareja. Se tratará de Flavia Laos (28) y Austin Palao (31), quienes mantuvieron un mediático romance de más de un año que terminó oficialmente en noviembre de 2023, argumentando que sus proyectos de vida tomaron caminos distintos. Ella es actriz, cantante urbana, modelo y creadora de contenido peruana. Él es personalidad de televisión, modelo profesional, cantante de reguetón, empresario y ya participó anteriormente en un reality chileno donde inició una relación con Fran Maira.

En la primera conversación que tendrá la expareja, el peruano negará haber estado en una relación amorosa con otra mujer. Ella le recordará a Fran Maira y él la negará: “Solo la conocí, nada más, pero nunca llegamos a concretar la relación. Nunca le dije formalmente ‘¿quieres estar conmigo?’. Hay que filtrar muy bien a las parejas”.

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