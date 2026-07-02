[Opinión] Innovar para crecer sin arriesgar al futuro

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Por Francisco Fuentes, Country Sales Director de Cirion Data Centers Chile.

El desarrollo de infraestructura digital atraviesa hoy un punto de inflexión. En un contexto de emergencia climática, estrés hídrico y mayor demanda energética, la pregunta ya no es solo cuántos Data Centers necesita un país, sino cómo se diseñan, operan y gobiernan.

Chile se ha posicionado como un polo atractivo para esta industria gracias a su estabilidad económica y regulatoria, su conectividad y una matriz energética cada vez más renovable. Sin embargo, este crecimiento legítimamente abre interrogantes sobre consumo de recursos, planificación territorial y relación con las comunidades. Ignorarlas sería un error; abordarlas con innovación y estándares claros es la única vía de continuidad.

La sostenibilidad dejó de ser un atributo reputacional para convertirse en una condición habilitante. Hoy existen tecnologías que permiten desacoplar el crecimiento digital del consumo intensivo de agua y energía, mediante diseños térmicos más eficientes, sistemas de refrigeración que minimizan o eliminan el uso de agua en sus procesos de enfriamiento, operación con energía renovable certificada y métricas exigentes de eficiencia energética. Estas decisiones deben tomarse desde el diseño, no como correcciones posteriores.

Este enfoque se alinea con una visión moderna de los criterios ESG. En lo ambiental, implica reducir impactos de forma medible; en lo social, fortalecer la transparencia y el diálogo temprano con los grupos de interés; y en gobernanza, avanzar con planificación de largo plazo y estándares verificables.

Asimismo, es importante considerar que los Data Centers no constituyen una realidad homogénea. Reconocer las diferencias entre proyectos y modelos operativos contribuye a valorar los avances en eficiencia y sostenibilidad que la industria ha venido impulsando.

Chile ya ha avanzado en esta materia mediante inversiones en data centers de nueva generación y el trabajo de organizaciones como Chile Data Centers, que promueven estándares de sostenibilidad, formación de talento humano y buenas prácticas para la industria.

El verdadero liderazgo tecnológico no se mide solo en infraestructura creada, sino por la capacidad de impulsar el progreso de manera responsable, sostenible y con impacto duradero.

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