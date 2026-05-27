Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer abrirá sus puertas a la comunidad en el Día de los Patrimonios 2026

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El tradicional establecimiento de Quilpué conmemorará sus 80 años de historia con recorridos guiados, exposiciones históricas y presentaciones artísticas abiertas a toda la comunidad.

Con una jornada abierta a toda la comunidad, que incluirá recorridos guiados, exposiciones patrimoniales y presentaciones artísticas, el Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer de Quilpué se sumará este sábado 30 de mayo a la celebración nacional del Día de los Patrimonios Culturales. La iniciativa invita a vecinos, ex estudiantes, familias y comunidades educativas a reencontrarse con la memoria cultural y educacional de la ciudad.

La actividad, titulada “Día del Patrimonio Cultural: Liceo Puertas Abiertas”, se desarrollará entre las 10:00 y las 14:00 horas en las dependencias del establecimiento ubicadas en David Cortés 1015. El evento contempla visitas guiadas por distintos espacios emblemáticos del liceo, además de muestras fotográficas, archivos históricos, exposiciones audiovisuales y presentaciones artísticas realizadas por estudiantes.

Fundado en 1946 como “Liceo de Experimentación Nacional de la Enseñanza”, el establecimiento nació en un contexto donde Quilpué comenzaba a consolidar su crecimiento urbano y requería un espacio de educación secundaria para las juventudes de la comuna, quienes hasta entonces debían trasladarse diariamente a Valparaíso o Viña del Mar para continuar sus estudios. El liceo fue parte de una innovadora experiencia educativa impulsada por el Estado chileno, incorporando tempranamente enfoques integrales en ciencias, humanidades y artes.

Durante la década de 1950 ingresó como docente el profesor Guillermo Gronemeyer Zamorano, figura profundamente recordada por generaciones de estudiantes debido a su compromiso humanista y formación cultural, motivo por el cual posteriormente el establecimiento adoptó su nombre. En la actualidad, el liceo es reconocido como uno de los establecimientos públicos artísticos más importantes de la Región de Valparaíso, desarrollando un modelo pedagógico único que ofrece formación diferenciada en Artes Visuales, Artes Musicales y Artes Escénicas.

“Esta actividad busca que la comunidad pueda reencontrarse con la historia viva del liceo, recorriendo sus espacios, revisitando memorias y comprendiendo el enorme valor cultural y humano que ha tenido esta institución para Quilpué y la región. No se trata solamente de mirar el pasado, sino también de reconocer cómo las artes y la educación pública siguen siendo fundamentales para construir comunidad y pensamiento crítico”, señaló Christian González, coordinador artístico del establecimiento.

Asimismo, agregó que “el liceo ha sido durante décadas un espacio de formación artística, sensibilidad y encuentro intergeneracional. Hoy, cuando cumplimos 80 años de historia, abrir nuestras puertas es también una forma de agradecer a todas las generaciones que han sido parte de este proyecto educativo”.

La jornada patrimonial busca poner en valor la historia material del establecimiento así como también las memorias colectivas, expresiones culturales y trayectorias humanas que han atravesado sus ocho décadas de existencia. En el marco de esta conmemoración, el liceo ha impulsado además diversas acciones de recuperación de archivos fotográficos y relatos de ex estudiantes, docentes y funcionarios.

La programación general para este sábado 30 de mayo contempla la apertura de puertas a las 10:00 horas, seguida de tres visitas guiadas acompañadas de presentaciones artísticas programadas para las 10:30, 11:30 y 12:30 horas, finalizando con el cierre de la jornada a las 14:00 horas. El recorrido incluye estaciones patrimoniales vinculadas a la historia del establecimiento, muestras fotográficas, exhibición de objetos históricos, salas de especialidad artística y presentaciones en vivo.

La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad. Las personas interesadas en participar de las visitas guiadas pueden inscribirse previamente escribiendo al correo electrónico [email protected].

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.