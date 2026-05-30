Fernanda Brown y Christopher Peral se reencuentran en “¿Volverías con tu ex? 2”

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La décima dupla confirmada para el reality de Mega promete desenterrar un amor secreto marcado por la pasión, los celos y un inesperado “ghosting” que los separó por años.

Mega ha confirmado a la décima dupla que ingresará al encierro de “¿Volverías con tu ex? 2”: Fernanda Brown (37) y Christopher Peral (32). Su historia, que comenzó de forma clandestina en 2016 y se fortaleció en la pandemia, pasó de ser un amor oculto a convertirse en un vínculo fundamental en sus vidas, el cual, sin embargo, fue destruido por el miedo y los secretos.

El romance entre Fernanda Cortés, conocida como Fernanda Brown, y Christopher Peral estuvo marcado por una intensa contradicción. Mientras él se convertía en su pilar fundamental, acompañándola en sus momentos más difíciles y batallas de salud, ella decidió mantener la relación en secreto.

“Me dan ganas de llorar cuando me acuerdo de él”, confiesa Fernanda. “Siempre lo tuve escondido porque me daba miedo formalizar con alguien. Creo que él fue la última persona a la cual le entregué mi corazón; después de él, nunca más pude volver a enamorarme”. Para Christopher, aceptar este rol de amante secreto no fue sencillo, pero la fuerza de su sentimiento fue mayor. Él se enamoró de su esencia desde el primer día: “Primero le llamé la atención como mujer y le gusté de hombre… Él tenía una cosa conmigo, me decía ‘Yo te amo’”, recuerda la artista con nostalgia y su característico humor.

A pesar de la profunda complicidad, la falta de certezas alimentó los celos. Tras sospechar que Christopher la engañaba con otra mujer, Fernanda ideó un elaborado plan de venganza, involucrando al primo de la supuesta amante y provocando un tenso encuentro en un asado familiar para encararlo. “Cuando llegó al asado me vio de la mano con el otro y quedó la escoba”, relata Fernanda sobre el caótico día del quiebre.

Sin embargo, Christopher niega rotundamente haberla traicionado y lamenta no haber sido escuchado. “Ella pensó que la había engañado, nunca quiso escuchar mi explicación. Se alejó, se cerró y me hizo ghosting”, asegura sobre una conversación que quedó congelada en el tiempo.

Años después de ese trágico final, el encierro de “¿Volverías con tu ex? 2” obligará a la pareja a convivir y revivir una de las historias de amor más inconclusas de la televisión. La gran incógnita ya está instalada en el encierro: ¿Podrá Fernanda dejar atrás los miedos que la obligaron a esconderlo por años y jugársela públicamente por él, o el peso del pasado y las sospechas terminarán por apagar el último gran amor de su vida?

“¿Volverías con tu ex? 2”, pronto por Mega.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.