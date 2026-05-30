Pescadores de la Región de Valparaíso mantienen paralización indefinida y refuerzan unión entre caletas

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Dirigentes pesqueros se reunieron con el sindicato de Pichicuy para fortalecer una agenda común frente a problemáticas como el precio de la jibia y el costo de los combustibles.

Las principales caletas pesqueras de las comunas de Quintero, Puchuncaví, El Quisco, Quintay, San Antonio y Valparaíso continuarán adheridas a la paralización indefinida iniciada esta semana. La movilización se debe a la crisis en el precio de la jibia y el aumento de los costos operacionales que enfrenta el sector. Así lo confirmó Hugo Poblete, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau de Quintero y Puchuncaví, y representante de la Coordinadora de la Pesca Artesanal de la Quinta Región.

“Tenemos que reunirnos el día lunes para ver las ofertas que hay de precio y si seguimos o no parados. Esto lo tiene que decir la asamblea de cada sindicato, pero estamos en el proceso y todavía estamos paralizados”, señaló el dirigente.

En paralelo a la movilización, representantes de la Coordinadora de la Pesca Artesanal de la Quinta Región sostuvieron una reunión con pescadores artesanales de Pichicuy. Esta instancia buscó fortalecer la unidad entre las distintas caletas y abordar desafíos comunes que afectan al sector para enfrentarlos como gremio.

“La reunión fue muy productiva e instructiva, porque nos abrió los ojos a la gran problemática que tenemos en el sector. Nos falta unión entre las caletas y los pescadores, ya que hemos perdido fuerza como gremio por la falta de coordinación que existe. Hoy tenemos una gran oportunidad para volver a organizarnos”, precisó Pedro Rodríguez, secretario del Sindicato de Pescadores de Pichicuy.

En tanto, Poblete explicó que la iniciativa busca consolidar una red de colaboración entre organizaciones de toda la región: “Se formó hace unos días una Coordinadora de la Pesca Artesanal de la Quinta Región. Vinimos a conocer a nuestros compañeros, a escuchar sus problemáticas, que son las mismas, y a invitarlos a ser parte de este grupo para poder pelear por la cultura de la pesca artesanal”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.