29/05/2026
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Mega fija fecha de estreno para su nuevo reality “¿Volverías con tu ex? 2”

Marcelo Andrade Saez

El exitoso formato de telerrealidad regresa a la pantalla de Mega el próximo 8 de junio, con Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez en la conducción.

Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez, conductores de '¿Volverías con tu ex? 2'.

La espera ha terminado. Mega ha confirmado la fecha de estreno para la segunda temporada de “¿Volverías con tu ex?”, el programa que promete revivir las más intensas historias de amor y desamor. Con sus 10 parejas ya confirmadas, el reality se prepara para debutar en la pantalla chica.

El programa, conducido por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez, se estrenará el próximo lunes 8 de junio, inmediatamente después de “Reunión de Superados”. Esta nueva entrega buscará explorar la pasión, las emociones desbordadas y las competencias extremas, poniendo a prueba la capacidad de las relaciones para superar la adversidad, incluso cuando la chispa parece haberse apagado.

“¿Volverías con tu ex? 2” estará disponible desde el 8 de junio a través de Mega y todas sus plataformas digitales.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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Marcelo Andrade Saez

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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Redacción

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