Sercotec abre fondo de más de $5 mil millones para impulsar crecimiento de Pymes

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El programa Crece de Sercotec ofrece subsidios no reembolsables de $5 millones para potenciar el escalamiento y acceso a nuevos mercados de micro y pequeñas empresas. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 11 de junio.

El Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, ha lanzado el fondo Crece, un programa destinado a micro y pequeñas empresas y cooperativas del país para impulsar su desarrollo. La convocatoria ya se encuentra abierta, ofreciendo un subsidio no reembolsable de $5 millones.

Este subsidio busca que las empresas de menor tamaño inviertan en bienes y acciones de gestión empresarial que les permitan potenciar su escalamiento, consolidar sus negocios y abrirse a nuevos mercados.

Henry Azurmendi, gerente general de Sercotec, destacó la importancia de esta iniciativa: “la apertura de este fondo es una muy buena noticia para las pymes de Chile. Este subsidio busca fortalecer la capacidad productiva y comercial de los negocios, impulsando la compra de activos, la habilitación de infraestructura, la contratación de capital de trabajo y materias de gestión empresarial que consoliden su operación. A través de este programa estamos poniendo a disposición una inversión pública que supera los $5 mil millones, con los que podremos apoyar a que las empresas ejecuten acciones que las lleven al siguiente nivel, porque si a las pymes les va bien, a Chile le va bien”.

En la Región de Valparaíso, la convocatoria 2026 cuenta con un presupuesto superior a los $561 millones, proyectado para beneficiar a 94 micro y pequeñas empresas y cooperativas. Un ejemplo de éxito es el Restobar Rey Stattus de Villa Alemana, de la empresaria Eva Karla Aravena, que se adjudicó el fondo en 2025 y fue destacado a nivel local.

Rey Stattus, ubicado en el sector norte de Villa Alemana, comenzó en 2019 como un emprendimiento familiar de venta de completos. Durante la pandemia, amplió su oferta a colaciones y en 2023 se formalizó como restaurante. Con el fondo Crece 2025, la empresa realizó inversiones clave en marketing (letreros, poleras corporativas, merchandising) y en diversos activos, como equipamiento de cocina, cafetería, bar, equipos de sonido y cámaras de seguridad, optimizando sus procesos y mejorando la calidad de su servicio.

John Reid, director regional de Sercotec, valoró el crecimiento de Rey Stattus y la relevancia del programa de fomento: “tanto en su línea multisectorial como en la de turismo, está diseñado para fortalecer microempresas formalizadas que hayan registrado ventas de 200 UF durante el último año”. Reid precisó que el fondo otorga 5 millones de pesos, con un aporte empresarial del 10% del monto adjudicado por parte de los beneficiarios.

Eva Karla Aravena compartió cómo el fondo Crece le permitió subsanar necesidades cruciales en su negocio: “En el ámbito de la pastelería empecé a tener mucha competencia, entonces tenía que hacer más visibles mis productos y con el fondo lo logré, por medio de una pastelera (vitrina), que no son para nada económicas. Tenía una juguera profesional, pero emitía mucho ruido, quise una con cúpula que emitía un mínimo sonido y con eso pude tener un bar en buenas condiciones. Mejoramos la iluminación, el audio y lo visual del local, compramos una cafetera y uniforme corporativo, invertimos en marketing y también en seguridad”.

El seremi de Economía, Cristian Mella, reafirmó el compromiso ministerial con las microempresas, destacando su rol en la economía local y la generación de empleo. Por su parte, el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, elogió la trayectoria de Eva Karla Aravena, señalando que “lo que hace Karla con Rey Stattus es poner en la mesa que efectivamente nada es imposible. Lo que ha hecho postulando al fondo Crece es potenciar su empresa, ponerle cuerpo a su negocio, tener un mejor estándar para recibir a los vecinos. Yo creo que es uno de los locales más bonitos que tenemos en la ciudad”.

El fondo Crece está dirigido a micro y pequeñas empresas y cooperativas con inicio de actividades vigente en primera categoría, con ventas netas anuales entre 200 UF y 25.000 UF. Se excluyen cooperativas de servicios financieros, sociedades de hecho y comunidades hereditarias. Los postulantes no deben tener deudas laborales, previsionales o tributarias, ni figurar en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (si son persona natural). También se requiere no haber sido beneficiario de fondos similares recientemente y no tener rendiciones pendientes con Sercotec, además de completar cursos empresariales, entre otros criterios.

La convocatoria nacional busca beneficiar a 824 empresas y cooperativas, y las postulaciones se realizan a través de www.sercotec.cl hasta el jueves 11 de junio.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.