Paseo Patrimonial reunió recuerdos y emociones en el Hospital de Quilpué

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En el marco del Día del Patrimonio Cultural, funcionarios y usuarios recorrieron una muestra que rescató parte importante de la memoria e identidad del establecimiento.

Una jornada marcada por la nostalgia, los recuerdos y el encuentro entre distintas generaciones de la comunidad hospitalaria se vivió en el Hospital de Quilpué con la realización del “Paseo Patrimonial”. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Comunicaciones junto al Comité de Patrimonio del establecimiento, en el contexto de la celebración del Día del Patrimonio Cultural.

La iniciativa permitió a funcionarios y usuarios recorrer una exposición especialmente preparada para rescatar y poner en valor la historia institucional del recinto de salud, en momentos en que la comunidad se prepara para el próximo traslado al nuevo Hospital Provincial Marga Marga.

La muestra reunió más de un centenar de fotografías patrimoniales que reflejan distintas etapas de la historia de la salud pública y del Hospital de Quilpué. Junto a ellas, se exhibieron documentos históricos, equipamiento clínico antiguo, instrumental médico, vestimenta utilizada por funcionarios y otros objetos que forman parte del patrimonio material del establecimiento.

Durante toda la jornada, decenas de visitantes recorrieron la exposición, compartiendo anécdotas, reconociendo rostros familiares y recordando momentos que marcaron la historia del hospital y de quienes han dedicado gran parte de su vida al servicio público de salud.

El Comité de Patrimonio del Hospital de Quilpué, conformado por funcionarios y funcionarias de distintas áreas, trabaja en el rescate y preservación tanto del patrimonio material como inmaterial de la institución. Su objetivo es resguardar la memoria histórica del establecimiento y proyectarla hacia el nuevo Hospital Provincial Marga Marga, asegurando que las futuras generaciones conozcan y valoren la trayectoria construida por miles de trabajadores de la salud.

Mantener viva la historia

La subdirectora de Gestión Asistencial del Hospital de Quilpué, Dra. Ximena Freitte, destacó el valor humano que representa este patrimonio institucional.

“Hay gente aquí que ha trabajado por años y queremos llevarnos al Hospital Provincial Marga Marga esta idea de familia, esta idea de apoyo a la comunidad para retornar a su salud. Yo creo que eso hace que cuando nos vayamos queramos rescatar esta impronta que tiene el Hospital de Quilpué de un trabajo en equipo, de un trabajo familiar y con un muy buen apoyo, no solo en lo técnico, sino también en lo emocional entre todos los funcionarios”, señaló.

Por su parte, el cirujano infantil Dr. Juan Sanzana valoró la importancia de mantener viva la historia hospitalaria para las nuevas generaciones.

“Es muy importante que las generaciones sepan que cada una de las personas que están acá en estas fotografías colaboraron para que lleguemos a donde estamos. Todos los días se avanzaba un poquitito y ahora tenemos un hospital bastante resolutivo, pero en base al esfuerzo de mucha gente antigua y que todavía algunos quedamos y seguimos colaborando en hacer mejor el sistema, sobre todo para beneficio de nuestros pacientes. Esta historia debe estar presente en el hospital nuevo. Tener un lugar donde los jóvenes vayan y vean que hay una historia detrás”, afirmó.

Entre quienes recorrieron la muestra estuvo también la kinesióloga coordinadora de Rehabilitación, Mirna Pérez, quien recordó sus primeros años en el establecimiento y las emociones que despertó el recorrido patrimonial.

“Ingresé como en el año 1993. Primero hice práctica en pabellón como arsenalera, después trabajé en cirugía como técnico paramédico y posteriormente estudié kinesiología. Viendo estas fotografías hay muchas personas que ya no están y es inevitable sentir nostalgia, porque son parte de una linda etapa de nuestras vidas y del trabajo que realizamos con los pacientes. Es importante que la nueva generación sepa del trayecto que lleva este hospital y de todas las personas que han pasado por aquí, porque cada persona deja una huella, una historia que contar”, comentó.

La actividad forma parte de un trabajo permanente de rescate patrimonial que busca conservar la identidad institucional en un momento histórico para el establecimiento. En ese contexto, el Comité de Patrimonio mantiene abierta una campaña de recopilación de fotografías, documentos, objetos y otros elementos vinculados a la historia del Hospital de Quilpué, con el propósito de preservar y poner en valor este legado para las futuras generaciones y para su integración en los espacios patrimoniales que se proyectan en el nuevo Hospital Provincial Marga Marga.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.