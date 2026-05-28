Hospital Biprovincial conmemoró el Día del Patrimonio con el recuerdo de la Tragedia de Queronque

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A través de un emotivo conversatorio con exfuncionarios, el recinto de salud recordó la respuesta del personal médico ante el peor accidente ferroviario en la historia del país.

En el marco de la conmemoración del Día del Patrimonio, el comité encargado de rescatar la memoria histórica y el patrimonio material e inmaterial del Hospital de Quillota organizó un conversatorio centrado en la Tragedia de Queronque. El objetivo de la actividad fue recrear cómo funcionaba el antiguo Hospital San Martín de Quillota hace cuatro décadas ante la emergencia del peor accidente ferroviario en la historia de Chile, destacando la vocación y entrega de su personal de salud a lo largo del devenir histórico de la institución, que acumula más de 166 años de trayectoria.

En febrero de este 2026 se cumplieron 40 años de la catástrofe ferroviaria de Queronque, accidente en el cual un tren expreso que viajaba desde Valparaíso hacia la Estación Mapocho de Santiago chocó de frente con el automotor AES-9 Los Andes-Puerto. El impacto afectó a más de mil pasajeros, resultando en 58 fallecidos y más de 510 heridos, de los cuales 111 sufrieron lesiones de gravedad. El hecho movilizó a diversos equipos de emergencia hasta la zona rural ubicada entre las comunas de Limache y Villa Alemana, transformando al antiguo hospital quillotano de calle La Concepción #1020 en uno de los principales centros asistenciales para la recepción de las víctimas.

El Director (S) del Hospital Biprovincial Quillota Petorca, Esteban Henríquez Abarca, destacó el valor de este hito para la comunidad funcionaria actual: “La importancia de la actividad de hoy es poder realzar la historia del Hospital Biprovincial Quillota Petorca y el anterior Hospital San Martín que poseen más de 165 años acumulados la fecha, y un poco poner en perspectiva la experiencia de los funcionarios de aquellos años que nos traen al presente la relevancia del servicio público y la vocación que tienen nuestros funcionarios. Son importantes para nosotros estas actividades para poder compartir también con la comunidad”.

Previo al conversatorio, se rindió un homenaje a tres exfuncionarias capturadas en una fotografía histórica del año 1957 en los jardines del ex Hospital San Martín. El Comité de Patrimonio localizó a las dos funcionarias vivas que aparecen en la imagen, que hoy recibe a los usuarios en una gigantografía dentro del actual Hospital Biprovincial. En la ceremonia se exhibió un video testimonial elaborado por la Unidad de Comunicaciones con los recuerdos de Senovia Astudillo Guzmán y Rosa Maturana Ibarra, ambas de más de 90 años, junto a Nora Rojo Gómez, hija de la fallecida exfuncionaria Nora Gómez Aravena.

Posteriormente se dio paso al conversatorio, introducido por el Periodista, Licenciado en Historia y Encargado de Comunicaciones del Hospital Biprovincial, Rodrigo Arellano Bernal, quien expuso sobre el contexto de Chile y el mundo en 1986. El diálogo contó con la participación de la exenfermera de la Unidad de Emergencias, Mafalda Esfornos Álvarez, de turno la tarde de la tragedia, y de Ana María Valencia Salinas, quien se desempeñaba en el área administrativa del Servicio Médico Legal que operaba en las dependencias del ex hospital.

Luis Vergara Quintana, Encargado del Comité de Patrimonio, enfatizó la trascendencia de preservar este legado: “Este año quisimos hablar sobre el Accidente de Queronque, para lo cual invitamos a unos ex funcionarios que estuvieron ese día de la tragedia, no solamente para contar la historia; sino también para resaltar el valor inmaterial que tiene el Patrimonio, que es el recurso humano, y los ex funcionarios que participaron eso reflejaron, la importancia del recurso humano, sobre todo en salud. Así es que estamos muy contentos que esta actividad haya resultado, y seguiremos rescatando el tema del Patrimonio, no sólo de temas físicos, sino también el elemento humano que es una pieza fundamental”.

Al cierre de la actividad, que sumó la participación activa de asistentes y exfuncionarios en el auditorio del establecimiento, Mafalda Esfornos Álvarez reflexionó sobre el impacto de la emergencia en su trayectoria: “Lo que más me marcó fue el espíritu de seguir, de seguir en esto, de aprender más, de educarnos, de conocer, y de conocernos a nosotros mismos. ¿Qué significó? Todo, porque fue lo más fuerte que me tocó vivir, y desde ahí empezar a crecer hasta el final de los días en que trabajé en el Servicio de Urgencias del Hospital de Quillota en ese tiempo”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.