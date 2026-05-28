Nueva sede comunitaria de población Chorrillos en San Felipe abre sus puertas tras 40 años de espera

Cargando... Cargando...

La obra, financiada por el Minvu con una inversión que superó los 277 millones de pesos, cuenta con altos estándares de eficiencia energética, accesibilidad universal y espacios para el encuentro vecinal.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), a través de su programa de Mejoramiento de Vivienda y Barrios (DS.27), inauguró un moderno y sustentable centro comunitario para la junta de vecinos de la población Chorrillos, en la comuna de San Felipe. La esperada obra significó una inversión total que superó los $277.504.350 millones de pesos.

El nuevo recinto, emplazado en una superficie de 180 metros cuadrados, destaca por su diseño con parámetros sustentables y de accesibilidad universal. Cuenta con envolvente térmica tipo EIFS para mejorar el confort térmico interior y reducir el consumo energético, ventanas termopanel con protección, salas de reuniones, mudador, baños para personas con discapacidad, cocina con mesón para comedor, cierre perimetral, zona de reciclaje, bicicletero y un resistente mobiliario urbano.

Durante la ceremonia de corte de cinta, el seremi del Minvu de Valparaíso, Marcelo Ruiz, destacó el valor de este tipo de proyectos para la vida de barrio. “El ministerio no es solo vivienda, sino que también de urbanismo, así que tenemos que impulsar aquellos proyectos que van a complementar la vida de barrio. Y esto que tenemos acá es un muy buen ejemplo, porque es una sede que, además, recoge la tradición del Aconcagua, al contar no solo con los espacios cubiertos para todo tipo de actividades que los vecinos requieran, sino que también tiene unos excelentes patios que potencian la vida al aire libre, que es algo muy propio del Valle del Aconcagua, y estamos muy felices de poder potenciar la comunidad y la vida pública de este sector de la comuna”, expresó la autoridad.

Por su parte, la alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo, valoró la recuperación de este espacio para el bienestar de la comunidad. “Comparto toda la alegría de estas vecinas y vecinos de la población Chorrillos, que dicen que estuvieron 40 años esperando esta nueva sede. Nosotros conocimos la sede anterior que estaba cerrada, destruida y mal utilizada, con actos delictuales. Por lo tanto, hoy día, poder ver esta belleza estructural alegra mucho a la comunidad. Realmente yo sé que la van a utilizar adecuadamente ya que estamos conscientes de que todo esto es un esfuerzo enorme y lo van a cuidar. Así que felicitar al Ministerio de Vivienda a través del Seremi y del director del Serviu que han permitido contar con esta sede comunitaria”, puntualizó la jefa comunal.

En representación de los beneficiarios, Mario Ruiz, presidente de la Junta de Vecinos de Chorrillos, manifestó la profunda satisfacción de los vecinos ante este logro histórico. “Hace 40 años que estábamos esperando esta sede. Como lo dije anteriormente, muchas directivas habían trabajado mucho para obtenerla, pero por distintas razones no se pudo obtener, hasta que por fin hoy día se hizo entrega de este espacio. Así que estamos muy felices, muy contentos, y vamos a trabajar por ella. A cuidarla, porque la inversión es grande. Tenemos pensado hacer distintas actividades para juntar fondos para incorporar nuevas cosas a la sede como internet, cámaras, entre otras”, concluyó el dirigente.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.