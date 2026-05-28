Salud intercultural en Quillota: Operativo conecta la medicina tradicional y ancestral con pueblos originarios

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La iniciativa, realizada en la histórica Plaza Los Ancestros, facilitó más de 80 prestaciones de atención primaria y saberes comunitarios con un enfoque inclusivo.

Con una amplia participación de usuarios y organizaciones indígenas locales, el Departamento de Salud de la Municipalidad de Quillota, junto a la Oficina de Pueblos Originarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), llevaron a cabo un operativo de Salud y Bienestar destinado exclusivamente a integrantes de pueblos originarios de la comuna.

La actividad tuvo lugar en la Plaza Los Ancestros, un emblemático espacio situado al interior del Estadio Lucio Fariña que es reconocido por las comunidades indígenas como un sitio de profunda relevancia cultural y espiritual.

Durante la jornada se entregaron diversas prestaciones esenciales, abarcando consultas de matrona, dental, kinesiología, medicina general, salud mental, nutrición, además de la inscripción y admisión en SaludQuillota. También se realizaron Exámenes Médicos Preventivos del Adulto (EMPA) y del Adulto Mayor (EMPAM), controles del programa cardiovascular y agendamiento de horas para la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO).

Desde el Departamento de Salud de Quillota, la doctora Ximena Maldonado relevó la importancia de avanzar hacia una salud más inclusiva, donde distintas formas de comprender el bienestar puedan complementarse de manera recíproca. “La medicina, para que tenga éxito, debe ser actualmente una medicina integrativa y una medicina que se complementa una a la otra. Ni la medicina alopática ni tampoco la medicina ancestral tienen todos los elementos para decir que vamos a tener a la humanidad sana”, expresó.

La profesional agregó que este tipo de hitos forman parte del compromiso de la Atención Primaria de Salud con la equidad en el acceso: “Que nadie quede fuera de lo que es salud, tanto pueblos originarios, población migrante o población vulnerable. Integrar y que todos tengan, con el respeto que se merecen, el momento para recibir salud”.

Por su parte, la encargada de la Oficina de Pueblos Originarios de la Municipalidad de Quillota, Cindy Araya, destacó el carácter integrador de la iniciativa y el valor del entorno escogido. “La instancia nace por una necesidad de poder tener ambas medicinas, la medicina más tradicional y la medicina más ancestral, y poder encontrarnos en este espacio que tiene significación cultural para las personas que son de pueblos originarios”, señaló.

La funcionaria valoró además la alta respuesta de la comunidad y proyectó dar continuidad a la estrategia. “La mayoría de las prestaciones ya estaban completas pensando en el horario de 10:00 a 12:00 del día. Tenemos todas las intenciones de poderlo repetir quizás el próximo semestre, porque tuvo una muy buena acogida la instancia y las personas se sienten muy reconocidas también”, adelantó.

La jornada también cosechó elogios de los representantes de las organizaciones participantes. Pedro López Aballay, presidente de la Asociación Diaguita Ashpai Milanka, agradeció el espacio de atención y el reconocimiento a su identidad médica ancestral: “Siempre como pueblos damos gracias cuando se abren estos espacios de atención de salud dirigidos solamente a nosotros como pueblos originarios y poder compartir también los saberes de los pueblos originarios junto con la municipalidad en el tema de salud”.

El dirigente enfatizó el significado del lugar: “Estamos agradecidos de hacerlo en este espacio, donde hay un cementerio indígena, que para nosotros es un espacio sagrado de mucho saber”, añadió, manifestando el interés por proyectar esta labor e integrar formalmente la medicina ancestral en los distintos niveles de atención.

Finalmente, el operativo cerró con un total de 80 prestaciones realizadas, consolidando el rol de la salud pública local como un motor de encuentro comunitario, respeto a la diversidad y fomento de una vida sana con pertinencia cultural.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.