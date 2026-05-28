Villa Alemana se prepara para celebrar el Día del Patrimonio 2026 con una nutrida agenda de actividades gratuitas

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La comuna ofrecerá visitas guiadas, talleres artísticos, exposiciones y ferias culturales en cinco puntos emblemáticos durante la jornada del sábado 30 de mayo.

La Municipalidad de Villa Alemana se sumará de forma activa a la celebración nacional del Día del Patrimonio 2026 este sábado 30 de mayo. La iniciativa tiene como principal objetivo que la comunidad local y los visitantes puedan recorrer, conocer la historia de los lugares más emblemáticos de la ciudad, y redescubrir distintos oficios y tradiciones típicas de la zona.

Las actividades, de carácter completamente gratuito, se desarrollarán de manera simultánea entre las 11:00 y las 18:00 horas en cinco puntos neurálgicos de la comuna: el Teatro Municipal Pompeya, la Biblioteca Pública Municipal Paul Harris, el Centro Cultural Gabriela Mistral, el Parque Cívico Belén y el Parque Municipal Carlos Longhi Ruiz.

El alcalde Nelson Estay extendió una cordial invitación a toda la familia a participar de esta celebración: “Este sábado 30 de mayo nos sumaremos, como todos los años, a esta celebración nacional para reconocer nuestros sitios patrimoniales. Invito a nuestros vecinos a que se queden en su ciudad, la disfruten y conozcan más sobre su historia, y también invito a visitantes a sumergirse en la rica cultura villalemanina. Tendremos cinco puntos patrimoniales abiertos a la comunidad con horarios especiales: el Teatro Pompeya, que este 2026 cumple 100 años; la Biblioteca Paul Harris; el Centro Cultural Gabriela Mistral; y los parques Cívico Belén y Carlos Longhi Ruiz; los que contarán con varias actividades y sorpresas desde las 11:00 horas y hasta las 18:00 horas, con una nutrida programación que incluye actuaciones, guías, talleres gratuitos con el Chincol de Peñablanca, de grabado, serigrafía en vivo, shows de grupos folclóricos locales y mucho más”.

Por su parte, el encargado de Cultura de la Municipalidad de Villa Alemana, Marcos Muñoz, destacó la importancia comunitaria y transversal de este hito: “El ‘Día del Patrimonio’ es una de las convocatorias ciudadanas más masivas, transversales y queridas del país: un fin de semana en que Chile abre sus puertas para recorrer, descubrir y vivir su patrimonio”.

En ese mismo contexto, Muñoz agregó que “la invitación es a reconocer que el patrimonio no está solo en los libros, edificios o monumentos. También está en las tradiciones, costumbres, oficios, expresiones cotidianas, memorias familiares, en las calles, barrios, ciudades y paisajes que caminamos y recorremos”.

Dentro de la programación, el Teatro Municipal Pompeya—declarado Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico—ofrecerá visitas guiadas teatralizadas a cargo de actores caracterizados, quienes recrearán pasajes artísticos y sociales de los 100 años del recinto. Paralelamente, la Biblioteca Pública Municipal Paul Harris presentará el evento familiar “¡Juégatela con los juegos típicos!”, sumado a un taller vespertino dictado por el Chincol de Peñablanca para aprender el oficio de organillero y confeccionar juguetes tradicionales.

En el Centro Cultural Gabriela Mistral estará disponible la exposición fotográfica “Villa Alemana captura su Patrimonio” y una estación de serigrafía en vivo para estampar prendas con el logo del centenario del Teatro Pompeya. Finalmente, las actividades al aire libre se tomarán el Parque Cívico Belén con una feria de artesanos, anticuarios, agrupaciones folclóricas y carros de comida; mientras que el Parque Municipal Carlos Longhi Ruiz contará con visitas guiadas, paneles informativos, exhibición de grabados de Carlos Hermosilla Álvarez y un taller colectivo de grabado impartido por la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.