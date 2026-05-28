INDESPA abre postulación a fondos por $1.900 millones para potenciar la acuicultura de pequeña escala

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La iniciativa nacional busca fortalecer el desarrollo productivo y comercial de cultivos de mitílidos, ostras, piures, ostiones, truchas y algas en todo el país.

El Instituto de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (Indespa) dio inicio a una nueva convocatoria de alcance nacional para impulsar la tecnificación, productividad y competitividad de los productores y productoras acuícolas de pequeña escala en el país. El programa dispone de un marco presupuestario cercano a los $1.900 millones de pesos.

El fondo financia proyectos individuales de hasta $15 millones de pesos para personas naturales y jurídicas, y montos de hasta $20 millones de pesos para proyectos postulados por organizaciones de pescadores y pescadoras artesanales. Los recursos están destinados a costear insumos, materiales, tecnología, equipamiento e infraestructura crítica para la operación de centros de cultivo emplazados tanto en porciones de agua (mar, estuarios y lagos) como en tierra (pisciculturas y hatcheries).

Un ejemplo de la aplicación de estas herramientas es el de Berta Jara Vega, la única acuicultora de pequeña escala en la región del Ñuble. En su piscicultura familiar ubicada en la comuna de El Carmen, donde comenzó hace ocho años cultivando alevines y truchas, logró implementar una planta fotovoltaica gracias al apoyo previo de Indespa, asegurando suministro eléctrico y energía renovable para sus procesos.

Respecto al despliegue de este fondo, el director nacional de Indespa, Leonardo Llanos Huerta, destacó el impacto directo que se proyecta para el sector:

“Así como la señora Berta de la región del Ñuble logró implementar energía renovable, con este fondo del Indespa buscamos que más organizaciones y productores acuícolas de todo el país puedan seguir creciendo con sus cultivos, incorporen nuevas tecnologías y fortalezcan la cosecha de alimentos como truchas, choritos, ostiones u ostras, y también de algas. Son cerca de $1.900 millones disponibles, para financiar proyectos hasta de $15 millones para personas naturales y jurídicas, y $20 millones en proyectos de organizaciones de pescadores y pescadoras artesanales.”

La convocatoria se encuentra abierta para personas naturales, jurídicas y organizaciones de pescadores artesanales que sean titulares de centros de cultivo vigentes en el Registro Nacional de Acuicultura de Pequeña Escala, cuenten con operaciones activas en su centro de cultivo y registren inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos.

En la actualidad, Chile cuenta con cerca de mil centros de acuicultura de pequeña escala, los cuales se concentran principalmente en la región de Los Lagos (80%), seguidos por las regiones de La Araucanía, Coquimbo y Atacama. Estos espacios se dedican al cultivo sustentable de recursos marinos que van directo al consumo humano, como choritos, cholgas, ostiones, ostras, piure y truchas, además de algas destinadas a la extracción de agar agar o carragenina para la industria alimentaria y cosmética.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.