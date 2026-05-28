Universidad Técnica Federico Santa María abrirá sus puertas para celebrar el Día del Patrimonio Cultural

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La casa de estudios ofrecerá recorridos guiados, exposiciones y conciertos en su Campus Casa Central Valparaíso y en el Edificio Federico Santa María.

La Universidad Técnica Federico Santa María (USM) se sumará este domingo 31 de mayo a la celebración del Día del Patrimonio Cultural, iniciativa que este año se desarrollará bajo el lema “La historia que compartimos”. Las actividades se realizarán entre las 10:30 y las 17:00 horas en el Campus Casa Central Valparaíso del cerro Los Placeres y el Edificio Federico Santa María, ubicado en el sector financiero de la ciudad, específicamente en calle Prat 790, espacios que abrirán sus puertas a la comunidad para poner en valor su patrimonio arquitectónico, histórico y cultural.

En la programación destacan los tradicionales tours patrimoniales por el Campus Casa Central Valparaíso, que se llevarán a cabo durante toda la jornada con salida desde la Casa del Rector. Además, el público podrá visitar la muestra “Federico Santa María: objetos de nuestro fundador”, instalada en las salas A3 y A4 del Centro de Eventos del Edificio A, junto con recorrer el Museo del Campus Casa Central Valparaíso ubicado en la Casa del Rector.

Al respecto, el subdirector de Extensión Cultural y Eventos de la USM, José Miguel Romero, destacó la relevancia de esta celebración como una instancia de encuentro con la comunidad: “Como universidad estamos muy contentos de abrir nuevamente nuestros espacios a la ciudadanía en una actividad que permite acercar el patrimonio cultural, arquitectónico e histórico de la USM a las familias y visitantes. Queremos que las personas recorran estos lugares, conozcan su historia y sean parte de esta celebración que pone en valor nuestra memoria colectiva”.

Durante la jornada también se contempla un concierto itinerante de la Tuna Universitaria entre las 13:30 y las 14:30 horas en distintos puntos del campus, mientras que a las 15:30 horas la Orquesta Estudiantil UTFSM se presentará en el Teatro Aula Magna.

En paralelo, el histórico Edificio Federico Santa María abrirá sus puertas para visitas guiadas durante todo el día y, a las 12:30 horas, el Coro de Cámara USM, dirigido por Felipe Molina, presentará el concierto “Músicas del Mundo”. Asimismo, en la Radio USM se entregará una programación especial vinculada al patrimonio cultural, que será transmitida desde las 13:00 horas a través de sus señales 99,7 FM y 1450 AM. Esta festividad cumple 27 años este 2026, convocando a miles de personas a recorrer espacios emblemáticos en todo Chile.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.