Gobierno Regional de Valparaíso lidera ejecución presupuestaria nacional tras rendición de Cuenta Pública 2025

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El Gobernador Rodrigo Mundaca expuso los avances de la gestión en el reestrenado Centro Cultural La Calera, destacando una inversión histórica y un 99,64% de ejecución de recursos.

En el marco de la rendición de la Cuenta Pública Ciudadana del Gobierno Regional de Valparaíso, el Gobernador Rodrigo Mundaca presentó los principales avances y logros de la gestión 2025. Durante la instancia, se destacó la priorización de proyectos en las ocho provincias de la región, alcanzando un total de 712 iniciativas financiadas por el Gobierno Regional por un monto que asciende a 115.220.640 mil millones de pesos.

Este importante hito se desarrolló en el renovado Centro Cultural La Calera, cuyas obras contaron con una inversión por parte del Gobierno Regional, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), de 3.720 millones de pesos. Este espacio simboliza la concreción de un anhelo de las vecinas y los vecinos que, por más de 15 años, esperaron para contar con este recinto destinado a la cultura y el encuentro social.

Durante el período 2025, el trabajo del Gobierno Regional permitió fortalecer áreas clave como seguridad, salud, infraestructura, desarrollo social, vivienda, medioambiente, agua, trabajo, transporte, movilidad, deporte, educación, cultura y patrimonio, en línea con los desafíos de descentralización y equidad territorial que demanda la ciudadanía.

Al respecto, el Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, señaló: “hemos concluido la Cuenta Pública referida a la priorización de la inversión pública que administra el Gobierno Regional del año 2025. Ha sido una Cuenta Pública distinta a las anteriores. Tuvo tres momentos. Expusimos el monto de inversión y la cantidad de iniciativas que priorizamos en cuatro categorías, como seguridad; cultura; deporte; movilidad; vivienda; agua y medioambiente, que dan cuenta de nuestro compromiso con la región, donde priorizamos más de 100 mil millones de pesos iniciativas que le cambian la vida a las personas. Dimos continuidad a algunas iniciativas como el sistema de televigilancia aéreo, ‘Renueva Tu Micro’ y ‘Renueva Tu Colectivo’; proyectos de alcantarillados, tenemos decenas de proyectos de alcantarillado en distintas comunas de nuestra región; proyectos de salud como mamógrafos; equipamiento en la Unidad de oftalmología en el Hospital Carlos Van Buren, que dan cuenta efectivamente del compromiso con el territorio”.

La máxima autoridad regional expuso sobre las inversiones y obras agrupadas por grandes áreas de gestión. En la categoría de Seguridad-Deporte-Educación-Cultura y Patrimonio, se priorizó una inversión total de 22.298.509 millones de pesos para 456 iniciativas. En Desarrollo Productivo-Trabajo-Transporte y Movilidad se concretó una inversión de 53.711.095 millones de pesos en 59 proyectos, mientras que en Salud-Vivienda e Infraestructura Social, la inversión ascendió a 26.203.715 millones de pesos distribuidos en 70 iniciativas. Finalmente, en Agua-Medioambiente y Desarrollo Social, se ejecutó una inversión de 13.007.321 millones de pesos en un total de 127 proyectos.

Entre las obras destacadas en el territorio se encuentran iniciativas de seguridad como el sistema de teleprotección a nivel regional y la entrega de vehículos a Carabineros, Policía de Investigaciones y la Policía Marítima. También resaltan el mejoramiento de la Escuela Mercedes Maturana de Zapallar; la construcción del Estadio Ítalo Composto de Villa Alemana; proyectos de alcantarillado; y el plan de gestión de residuos elaborado por el GORE.

A estos proyectos se suma el convenio GORE-MINVU, que beneficiará a 4.536 personas a través de ocho proyectos en ejecución en las comunas de Valparaíso, Cabildo, Quintero, Llay Llay y Papudo, gracias a la construcción de dos conjuntos habitacionales en la ciudad de Valparaíso. En materia de transporte y movilidad, destacan el estudio para la extensión de EFE en Aconcagua y el convenio de recorridos rurales que beneficia a 17 comunas de la región. En el sector salud, se releva el equipamiento para el área de oftalmología del Hospital Carlos Van Buren y la construcción de los Cesfam de Rinconada y San Esteban.

De acuerdo con el balance de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), el Gobierno Regional de Valparaíso alcanzó un 99,64% de ejecución presupuestaria correspondiente al año 2025, ubicándose en el primer lugar a nivel nacional. Este resultado confirma que el 100% de los recursos de los programas de inversión del GORE fueron ejecutados con éxito en la región.

La Cuenta Pública Ciudadana contó con la presencia de diversas autoridades regionales, comunales, Consejeros Regionales, jefes de las Fuerzas Armadas y de Orden, policías y representantes del mundo social. Además, la ceremonia fue amenizada por la Orquesta Sinfónica Provincial de San Antonio, agrupación que integra a músicos de comunas como Santo Domingo, San Antonio, Cartagena, El Tabo, El Quisco y Algarrobo.

Al cierre del encuentro, el Gobernador Mundaca expresó: “Agradezco al alcalde de La Calera y su cuerpo colegiado, quienes nos facilitaron el Centro Cultural La Calera, un centro cultural que es un orgullo, donde el Gobierno Regional jugo un rol muy relevante en materia de inversión. Destinamos una gran cantidad de recursos para hacer realidad un anhelo que data desde hace 17 años. También agradecer a todos y todas quienes asistieron a nuestra Cuenta Pública. Por lo pronto, seguir trabajado por el bienestar de todas y de todos, que nadie quede atrás”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.