La tradicional Corrida Mes del Mar celebra su 30ª edición consolidándose como la mayor prueba pedestre familiar del país

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El histórico evento de running reunirá a 10.000 deportistas en la Ciudad Jardín este domingo 31 de mayo, recorriendo el borde costero en distancias de 3, 10 y 21 kilómetros.

Este domingo 31 de mayo se disputará la 30ª versión de la Corrida Mes del Mar en Viña del Mar, un hito deportivo que tras tres décadas de historia se consolida como uno de los eventos de running más tradicionales del país. Organizado por la Armada de Chile con la colaboración de la Municipalidad de Viña del Mar, la cita se enmarca dentro de las actividades oficiales de conmemoración de las Glorias Navales.

Los pormenores de esta gran fiesta familiar e inclusiva fueron entregados por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, junto al director de la Academia Politécnica Naval (APOLINAV), capitán de navío Francisco Laymuns, y al prefecto de Carabineros de Viña del Mar, coronel Jorge Guaita.

La alcaldesa Macarena Ripamonti, quien participará activamente corriendo en la categoría de 3K familiar, expresó su orgullo por este importante aniversario: “Estamos listas y orgullosas de cumplir 30 años de la Corrida Mes del Mar, que en esta oportunidad se hará en 5 ciudades de Chile, donde la principal es Viña del Mar con más de 10 mil inscritos; más de 3 mil personas vienen de otras partes del país y de otros lugares han llegado a inscribirse para venir a correr en nuestro borde costero”.

Asimismo, la jefa comunal destacó la coordinación interinstitucional para garantizar el éxito y seguridad del certamen: “Siempre es un agrado trabajar con la Armada de Chile, el nivel profesional que tienen para desarrollar este tipo de actividades, lo mismo con Carabineros, un nivel de coordinación que es fabuloso y eso nos permite estar preparados para este fin de semana. Hemos contado también con el apoyo de la delegación y de los sponsor que van a tener a más de 300 personas ayudando, como colaboradores y banderilleros y apoyo de salud, además de otras activaciones”. De igual forma, extendió la invitación indicando que “no solamente queremos estar los que vamos a correr ese día, ya sea recreativo o deportistas de élite, sino que también queremos a la familia viñamarina participando”.

Por su parte, el director de la APOLINAV y director general de la carrera, capitán de navío Francisco Laymuns, recalcó el alcance histórico de esta trigésima edición: “Estamos muy orgullosos de organizar la trigésima Corrida Mes del Mar; este año quisimos ser más ambiciosos y hacer una salida simultánea en las cinco zonas navales, en las ciudades de Iquique, Viña del Mar, Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arenas, y una salida simbólica en la las bases navales de la Antártica Chilena y Rapa Nui”.

A nivel general, el evento reunirá a cerca de 16 mil corredores. En el caso de Viña del Mar, se concentrarán 10.000 participantes en las categorías de 21K —distancia federada y exclusiva para la Ciudad Jardín—, 10K, 3K y una categoría diseñada especialmente para corredores en situación de discapacidad. “Tenemos un gran despliegue con cerca 300 marinos que estarán apoyando en la ruta, 5 puntos de hidratación, 5 puntos de primeros auxilios y tres ambulancias ante cualquier eventualidad”, acotó el oficial naval.

La partida y meta del certamen se localizarán en el sector de Las Salinas. El trazado contempla desde el puente Capuchinos por el sur hasta el sector de la Roca Oceánica por el norte, con largadas diferidas programadas a las 08:30 horas (21K), 09:15 horas (10K) y 11:15 horas (3K).

Para velar por la seguridad de la competencia, se ha dispuesto una serie de cortes viales. El prefecto de Carabineros de Viña del Mar, coronel Jorge Guaita, informó que “estaremos desplegados con un contingente importante de Carabineros y Armada, con cortes de tránsito y se han adoptado las medidas para no interferir en el Día de los Patrimonios”.

Las interrupciones de tránsito se aplicarán de la siguiente manera: de 07:30 a 13:30 horas se mantendrán cerradas ambas calzadas de Av. Borgoño (camino costero), Ignacio Carrera Pinto y Jorge Montt. Adicionalmente, de 07:30 a 10:15 horas se suspenderá el tránsito en Av. San Martín, calzada poniente de puente Casino, Av. La Marina y Av. España (con dirección a Valparaíso) hasta el puente Capuchinos.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.