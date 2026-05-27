Libroalegre invita a “La melodía de los cuentos: El abrigo equivocado”, un panorama musicalizado sobre la identidad infantil en Cerro Alegre

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La Biblioteca Libroalegre invita a toda la comunidad a disfrutar de un panorama literario y musical ideal para toda la familia en esta temporada invernal: “La melodía de los cuentos: El abrigo equivocado”. El espectáculo, de carácter gratuito y abierto a todo público, se llevará a cabo este sábado 30 de mayo a las 17:30 horas en San Enrique 339 – A, en Cerro Alegre, Valparaíso.

Esta iniciativa forma parte del Plan de Gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradores, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. En esta ocasión, la obra presentada será “El abrigo equivocado”, de los autores Hiawyn Oram y Mark Birchall, y contará con la narración de Joaquín Olave y la musicalización en vivo de Diego Delgado.

Un viaje de autodescubrimiento e identidad

“El abrigo equivocado” cuenta la historia de un pequeño mono llamado Osvaldo. Su madre le ha regalado un abrigo nuevo, pero es demasiado largo, demasiado caluroso, demasiado ajustado, demasiado áspero y ¡demasiado morado! Nadie parece entender que a Osvaldo no le queda bien. Entonces, decide hacer algo al respecto y, en el proceso, descubre algo importante sobre sí mismo.

A través de esta divertida historia, el autor Hiawyn Oram presenta un dilema con el que tanto padres como hijos se sentirán identificados. Durante la presentación, la interpretación de Joaquín Olave se proyectará en la pared para destacar las ilustraciones vibrantes y coloridas de Mark Birchall, mientras Diego Delgado musicaliza con humor cada suceso del cuento.

Para Saskia Klosius, Coordinadora de la Biblioteca Libroalegre de Cerro Alegre, se trata de una historia sumamente valiosa para las infancias: “al mono Osvaldo todo el mundo le dice que su abrigo nuevo es lindo y que es un abrigo perfecto, pero él siente que no es así y busca una solución para poder encontrar el abrigo perfecto para sí mismo. Este mensaje, aunque se presenta de modo simple, es muy poderoso, porque nos lleva a comprender que la construcción de la identidad es propia, y uno es dueño de decidir quién es y qué te hace bien”.

Sobre los autores

La ilustradora de “El abrigo equivocado”, Hiawyn Oram, creció en Sudáfrica. Fue actriz profesional antes de mudarse a Inglaterra, donde ha trabajado como redactora publicitaria y ha publicado numerosos libros. Por su parte, el escritor Mark Birchall estudió diseño gráfico en Liverpool y posteriormente realizó un curso de ilustración en el Chelsea College of Art and Design. Ha tenido varios trabajos, pero actualmente se dedica a tiempo completo a la escritura y al arte, siendo este su primer libro publicado.

Inscripciones disponibles

La actividad es abierta a todo público. Para asegurar la participación, las familias interesadas solo deben inscribirse completando el formulario de inscripción oficial en este enlace.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.