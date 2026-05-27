Viña del Mar presenta una completa programación para liderar las visitas en el Día de los Patrimonios

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Con una robusta agenda de actividades gratuitas, la comuna busca consolidarse nuevamente como el destino cultural más concurrido de la región este 30 y 31 de mayo.

El Municipio de Viña del Mar ha preparado una variada cartelera de eventos para este sábado 30 y domingo 31 de mayo con el objetivo de celebrar el Día de los Patrimonios. La iniciativa está pensada para que tanto residentes como turistas puedan recorrer y disfrutar de los diversos recintos históricos que posee la ciudad jardín.

Al respecto, la alcaldesa Macarena Ripamonti afirmó que “en Viña del Mar entendemos que los patrimonios no son solamente nuestros edificios históricos o los objetos que resguardan nuestros museos, sino que también lo son nuestras memorias, nuestras tradiciones, los relatos familiares, la música, los oficios y las historias que nos conectan con quienes fuimos y con la ciudad que queremos seguir construyendo. Y eso se refleja también en cómo, año a año, más familias se suman a disfrutar el Día de los Patrimonios en nuestra ciudad, consolidando a Viña del Mar como uno de los destinos más visitados de la región durante esta importante celebración cultural”.

Asimismo, la jefa comunal destacó que “creemos profundamente que conocer y valorar nuestros patrimonios también es una forma de educar, de formar ciudadanía y de proyectar el futuro con sentido de comunidad y pertenencia. La invitación es a reencontrarnos con la memoria viva de Viña del Mar y disfrutar juntos este fin de semana”.

Entre los principales hitos de la conmemoración destaca la apertura del nuevo espacio museográfico en el Teatro Municipal, donde el público podrá conocer la historia del recinto y las piezas arqueológicas descubiertas durante su restauración. En este mismo espacio se realizarán visitas dramatizadas bajo el título “Memorias que actúan” y un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil.

Durante ambas jornadas se ofrecerán recorridos libres en los museos Rioja y Vergara, el Hotel O’Higgins, además de trayectos guiados en el Bus Turístico Visita Viña y el Tour Parque Borde Costero. A estas aperturas se sumarán lugares emblemáticos como el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, el Castillo Brunet, Casa Italia, el Palacio Valle de la PUCV y el Palacio Ariztía del Instituto Culinary.

Para el sábado 30 de mayo, la agenda contempla talleres artísticos y de doraduras en el Palacio Vergara, proyecciones de cine patrimonial, una Feria de Artesanía en el Palacio Rioja y presentaciones folclóricas. El domingo 31, en tanto, la Quinta Vergara albergará una exhibición de autos antiguos, mientras que el Palacio Rioja contará con la presentación del Ballet Folclórico de Viña del Mar (BAFOVI) y el Ensamble de Jazz de la Escuela Comunitaria de Artes.

Finalmente, la Corporación Municipal participará el sábado al mediodía con el hito de cierre del proyecto “Tras sus Pasos: Mujeres que Dejan Huella” en el Cementerio Santa Inés, rindiendo homenaje al legado de destacadas mujeres de la comuna. La actividad concluirá con la presentación musical de Guajiros, banda tributo a Los Jaivas. La programación completa se encuentra disponible para consulta y descarga en el sitio oficial de turismo de la ciudad.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.