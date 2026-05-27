TVN consolida su crecimiento y estrecha la competencia por el segundo lugar de sintonía diaria

Cargando... Cargando...

La señal pública registró un importante incremento de audiencia impulsada por el éxito de ficciones como “La Fiera” y “Pampa Ilusión”, la sintonía de “Ahora Caigo” y el liderazgo de “24 Horas Central”.

La señal pública continúa consolidando su alza en audiencia y este lunes logró estrechar la competencia por el segundo lugar en el día televisivo. Según cifras de rating provistas por Kantar Ibope Media, entre las 07.00 y las 01.00 horas, TVN promedió 321.225 personas por minuto, superando a Canal 13 que marcó 287.074, y acercándose de forma sostenida al segundo puesto donde CHV obtuvo 369.966 personas por minuto. En tanto, Mega promedió 469.075 personas por minuto en la misma jornada.

Uno de los hitos destacados del día fue el rendimiento de “La Fiera”, la teleserie nacional ambientada en Chiloé que se encuentra en su recta final. La ficción, emitida entre las 15.44 y las 16.12 horas, alcanzó 497.951 personas promedio por minuto, instalándose en el primer lugar de su franja y liderando la sintonía frente a Canal 13 (211.428), CHV (339.951) y Mega (323.705).

Posteriormente, el reestreno de “Pampa Ilusión” con su clásica historia en la oficina salitrera Humberstone mantuvo una sólida performance entre las 16.12 y las 17.03 horas, registrando 392.015 personas promedio por minuto. En este bloque, la producción disputó el primer lugar, posicionando a TVN entre los canales más vistos de la tarde frente a la competencia de Canal 13 (181.070), CHV (327.295) y Mega (414.716).

El crecimiento vespertino continuó de la mano del espacio de entretención familiar “Ahora Caigo”. El programa conducido por Daniel Fuenzalida marcó 515.924 personas promedio por minuto entre las 19.07 y las 21.00 horas, superando a Canal 13, que obtuvo 431.879, y a CHV, que registró 477.301 personas por minuto. En dicho horario, Mega promedió 649.313 personas.

A la hora de informarse, “24 Horas Central” se posicionó entre las alternativas preferidas del público. El noticiero liderado por Carolina Urrejola e Iván Núñez promedió 615.804 personas por minuto entre las 21.00 y las 22.46 horas, imponiéndose sobre CHV (581.238) y Canal 13 (522.354), mientras que Mega marcó 731.452. Con este resultado, el espacio informativo de TVN se ubicó dentro del top 3 de los programas más vistos de toda la jornada según el ranking de Kantar Ibope Media.

En el bloque Prime, la teleserie épica “Moisés y los 10 Mandamientos” ratificó su competitividad al promediar 391.136 personas por minuto entre las 23.21 y las 24.15 horas, superando a Canal 13 que marcó 330.029. En esa misma franja, CHV obtuvo 457.805 y Mega registró 364.035 personas promedio por minuto.

Este escenario refleja el positivo momento de la señal pública, que continúa proyectando su crecimiento para este año mediante una propuesta programática diversa. A la actual oferta se sumarán nuevos estrenos y producciones familiares de relevancia como “Ahora Caigo Kids” y la llegada de “MasterChef Chile”, buscando consolidar su sintonía e impacto multiplataforma.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.