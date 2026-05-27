Universidad de Playa Ancha otorga la distinción de Doctor Honoris Causa a Alejandro “Mono” González

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La máxima distinción académica de la casa de estudios rinde homenaje al legado del maestro del muralismo y Premio Nacional de Artes Plásticas 2025.

La Universidad de Playa Ancha entregó su máxima distinción académica de Doctor Honoris Causa al Premio Nacional de Artes Plásticas 2025, Alejandro “Mono” González, en medio de una emotiva ceremonia que convocó a diversas autoridades regionales y universitarias.

El solemne acto consagró de manera oficial el legado del maestro del muralismo brigadista, cuya propuesta estética y comunitaria destaca como un símbolo de memoria, resistencia social y compromiso democrático desde las raíces del pueblo.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.