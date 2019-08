Limache mantendrá Historia y Educación Física en sus mallas curriculares

Como parte del Plan de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM), el alcalde de Limache, Daniel Morales señala sus propuestas para el 2020 en materia de educación.

Durante la jornada de hoy comenzó el trabajo formal de confección y elaboración del PADEM para diseñar la implementación del proceso educativo de los establecimientos municipales de la comuna en el año 2020 en la comuna de Limache. La máxima autoridad comunal destacó los puntos principales que serán planteados en su propuesta que tendrá un total de seis postulados.

Uno de los más relevantes hace alusión directa a las asignaturas de historia y educación física. En palabras del edil, “quiero manifestar de forma expresa, que tanto historia como educación física van a ser ramos obligatorios dentro de la malla curricular de nuestros establecimientos hasta IV medio” agregando que “este era el momento de decirlo. Antes era muy extemporáneo porque hoy día recién estamos evaluando lo que haremos en el año 2020 con los procesos educativos al interior de nuestros colegios”.

Asimismo, se propone la creación y elaboración de una Unidad Social dentro del Departamento de Educación Municipal de Limache, de tal manera que las duplas psicosociales tengan un ente administrativo superior y que permita hacer coordinaciones de apoyo e intervención a las familias que están involucradas con los colegios y escuelas de la ciudad.

Destacar y potenciar los sellos de cada establecimiento será otra misión a postular por el PADEM. Éstos pueden ser en razón de la música, del arte, de las comunicaciones, del medio ambiente, el deporte y la vida sana, entre otras y lo que se busca es que se implementen y sean reflejados en los procesos educativos de cada colegio teniendo, al mismo tiempo, una mayor vinculación con el medio generando identidad de barrio y visión de comunidad.

Otro punto relevante es el que menciona la proporción de sensación de tranquilidad a alumnos que, según estadísticas de la JUNAEB, indican sentirse inseguros en sus instituciones educacionales, razón por la que se crearon los pasos de cebra de colores, por ejemplo, entre otras acciones que el municipio trabaja firmemente para que todos los niños y jóvenes se sientan con la seguridad que corresponde al momento de dirigirse y estar en sus escuelas.

De esta forma, se gestionará una mayor interacción entre los distintos servicios que componen el Municipio con toda la información que se pone a disposición en materia de seguridad para los estudiantes con la finalidad de generar inversiones y que éstas apunten a mejorar las condiciones ambientales que cada colegio tiene.

Por otra parte, al hablar de la nueva reforma educacional sobre la posibilidad de que los colegios municipales de Limache pasen a ser del Estado el alcalde comentó que “tenemos que seguir pensando y trabajando para la reforma educacional desde hoy. No podemos perder tiempo, días ni años porque si no estamos hipotecando generaciones. Lo que nosotros queremos es acelerar el tranco, que el sostenedor no sea solo una persona que sostiene, sino que cree y avance. Una vez que hayamos producido todos eso, será momento de evaluar qué reforma es la que más nos conviene”.