Llay Llay abre Casa Santa Teresa, set de ‘La Casa de los Espíritus’, por Día del Patrimonio

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El Monumento Nacional Casa Santa Teresa, que albergó la grabación de “La Casa de los Espíritus”, será el hito central de la celebración del Día del Patrimonio en Llay Llay este 30 y 31 de mayo.

El Municipio de la comuna del viento ha anunciado oficialmente su cartelera cultural gratuita para la celebración del Día del Patrimonio este sábado 30 y domingo 31 de mayo, bajo el lema “La historia que compartimos”, posicionando como el gran hito de las jornadas la visita guiada a la emblemática Casa Patrimonial Santa Teresa.

Este histórico recinto, Monumento Nacional y que hace poco albergó la grabación de la serie “La Casa de los Espíritus” de Amazon Prime, abrirá sus puertas al público el sábado a partir de las 11:00 horas. Destaca no solo como un testimonio clave de la agricultura preindustrial en Chile, habiendo pertenecido originalmente al pionero de la exportación frutícola Jenaro Prieto Hurtado, sino también por su reciente notoriedad internacional.

Los asistentes a este recorrido único contarán con buses de acercamiento gratuitos que saldrán desde el Centro Cultural Estación a las 14:30, 15:30 y 16:30 horas.

“Este año tenemos la novedad para este Día del Patrimonio, la visita el Monumento Nacional de nuestra comuna y en que se grabó parte de la serie de “La Casa de Los Espíritus” de Amazon Prime. Es una visita imperdible para toda la familia, donde podrán conocer parte de la historia e identidad llayllaína. Esto se suma a otras actividades en nuestra biblioteca municipal, el Centro Cultural Estación y en la Segunda Compañía de Bomberos con su tradicional exposición. Todo el Valle del Aconcagua está invitado a conocer el patrimonio de nuestra querida comuna del viento”, expresó el alcalde Edgardo González Arancibia.

Además de este gran atractivo cinematográfico y arquitectónico, el municipio ha preparado una nutrida agenda comunal. El mismo sábado 30 de mayo, la Biblioteca Municipal albergará desde las 10:00 hasta las 14:00 horas la exposición fotográfica “Raíces en el Oficio”, que retrata el arte familiar de los hermanos Durán y la historia de su clásica peluquería local. Posteriormente, a las 12:00 horas en el Centro Cultural Estación se llevará a cabo el lanzamiento de la novela histórica “El Rucio Nilhue”, obra que narra la experiencia de los inmigrantes alemanes en el Chile del auge salitrero.

La jornada sabatina culminará en la Biblioteca Municipal entre las 16:00 y las 18:00 horas con la presentación del libro “Memorias en la Región de Valparaíso: Comunidades, patrimonios e identidad”, que rescata las vivencias de la zona. El domingo 31 de mayo, a partir de las 10:00 horas, se realizará el tradicional “Cuartel Abierto” de la Segunda Compañía de Bomberos “Sargento Aldea”, donde la comunidad podrá conocer de cerca el material histórico, herramientas y archivos de la institución.

Todas las actividades son gratuitas.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.