Más de 150 mil vehículos visitaron la región en primer fin de semana sin cuarentena

Un positivo balance realizó el intendente regional, Jorge Martínez, tras el cierre del primer fin de semana sin las medidas de cuarentena total en las comunas de Viña del Mar y Valparaíso y el aumento de visitantes a los locales comerciales y restaurantes de las comunas mencionadas.

31 de Diciembre de 2018/SANTIAGO Poco flujo de automovilistas en la Ruta 68 que se dirigen a la Quinta Regi—n para celebrar el A–o Nuevo. FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO

Al respecto, la autoridad regional sostuvo que es importante que con la apertura de estos locales puedan reactivar la economía de la región,”ya que ha pasado por meses muy complicados. Pero lo más importante es seguir cuidándonos, esta pandemia no ha acabado, y depende de todos continuar aplicando el constante lavado de manos, uso de mascarilla y los dos metros de distancia, especialmente ahora que los días empiezan a mejorar y el flujo de visitantes hacia los balnearios crece”.

Durante el fin de semana se realizaron extensas fiscalizaciones a 30 mil personas en los balnearios, terminales y rutas de la región, donde se cursaron once sumarios sanitarios, dos por no uso de mascarilla y nueve por no contar con permisos de viajes interregionales, el que permite trasladarse desde regiones con comunas en Fase 3. 4 y 5.