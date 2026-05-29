Itziar Ituño de ‘La Casa de Papel’ protagoniza nueva serie en la Patagonia chilena

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La actriz vasca se encuentra en Hornopirén rodando “Patagonia, lo que esconde el paraíso”, un thriller emocional que mezcla el drama familiar con la desaparición de un joven en bosques de alerce.

La nueva serie “Patagonia, lo que esconde el paraíso” ya inició su rodaje en el sur de Chile, llevando hasta Hornopirén a Itziar Ituño, reconocida internacionalmente por sus roles en “La casa de papel” e “Intimidad”. La ficción mezcla suspenso y drama familiar en una historia marcada por la desaparición de un joven en milenarios bosques de alerce amenazados por una red de tala ilegal.

Dirigida por Rodrigo Susarte y escrita por Luis Barrales, Anastasia Ayazi y Germán Maggiori, la serie contempla seis episodios y reúne a un elenco de actores chilenos y españoles integrado por Kandido Uranga, Pablo Macaya, Marcelo Alonso, Sara Becker, Patricia Cuyul, Trinidad González, Pablo Schwarz, Unai Arana, Felipe Arce y la propia Ituño.

La historia sigue a Alicia, interpretada por Itziar Ituño, quien viaja desde País Vasco hasta la Patagonia chilena tras la desaparición de su hijo Noah. A medida que avanza la búsqueda, comienzan a aparecer secretos familiares, conflictos humanos y peligros ligados a las redes de tala ilegal presentes en la zona.

“Es una historia intensa y emocional, ambientada en un lugar de una belleza sobrecogedora. Alicia emprende la búsqueda desesperada de su hijo adolescente en un territorio salvaje y desconocido, enfrentándose también a sus propias culpas y miedos. Filmar en la Patagonia chilena, junto a un equipo de distintas culturas y nacionalidades, ha sido una experiencia impactante”, expresa Ituño.

El proyecto comenzó sus grabaciones en abril en Hornopirén, localidad rodeada de bosques de alerces y paisajes australes que cumplen un rol central dentro del relato. Posteriormente, la producción continuará su rodaje en País Vasco.

Para María Elena Wood, creadora y productora ejecutiva de Wood Producciones, la serie surge “de la necesidad de contar una historia profundamente humana en uno de los territorios más conmovedores y extremos del planeta”. Además, agrega que la ficción “expone la fragilidad de los vínculos frente a la naturaleza, el poder y la supervivencia”, definiéndola como “un thriller emocional que desafía a sus personajes a transformar sus visiones de mundo para encontrar lo que buscan”.

Nano Arrieta, productor ejecutivo de Atlantika Films, destaca que el proyecto refleja “una nueva forma de producir ficción internacional”, al unir financiamiento, talento creativo y producción de Europa y Latinoamérica “para crear un contenido con ambición verdaderamente global”, manteniendo al mismo tiempo “identidad local y resonancia mundial”.

Bárbara Zemelman, encargada de Desarrollo del Consejo Nacional de Televisión, asegura que “para el CNTV es muy importante y valioso que nuestros proyectos logren alianzas con otros países y alcancen este nivel de producción. Hemos acompañado a la serie en sus distintas etapas y estamos seguros que el resultado será muy interesante. Con Patagonia, acercamos y relevamos el sur de Chile y esperamos que sea vista por una amplia audiencia”.

Por su parte, Javier Goldschmied, director de Programación de TVN, destaca que la ficción “nace desde una realidad muy vinculada al sur de Chile, pero abordada a través de conflictos humanos universales y reconocibles”. Asimismo, subraya que el proyecto refleja cómo hoy las producciones de gran escala “se construyen desde la colaboración entre televisión abierta, plataformas, fondos públicos y productoras de distintos países”.

“Patagonia, lo que esconde el paraíso” es una serie original de Movistar Plus realizada en colaboración entre Wood Producciones (Chile) y Atlantika Films (España), con apoyo del Consejo Nacional de Televisión, Televisión Nacional de Chile, el Fondo de Fomento Audiovisual y Diputación Foral de Bizkaia. La serie será distribuida internacionalmente por ZDF Studios.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.