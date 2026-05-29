Valparaíso refuerza limpieza para Día de los Patrimonios y Cuenta Pública

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El municipio porteño desplegará un contingente especial para realizar hidrolavados, barrido de calles y retiro de rucos en diversos puntos de la ciudad.

Un completo trabajo de limpieza, que incluye hidrolavados, barrido de calles y retiro de rucos, es el que desarrollará el municipio porteño en el contexto de la celebración del Día de los Patrimonios y la Cuenta Pública Presidencial.

Se trata de un refuerzo a los operativos diarios que realiza la municipalidad en diversos sectores de Valparaíso.

Al respecto, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, manifestó que “este fin de semana y el día lunes, tendremos dos importantes actividades: La celebración del Día de los Patrimonios y la Cuenta Pública, por lo que, acorde a nuestro compromiso diario de mantener aseada y ordenada nuestra ciudad, reforzaremos estas labores con un completo contingente de limpieza en diversos puntos”.

En específico, para la celebración del Día de los Patrimonios, el día viernes 29 se realizarán hidrolavados en calle Serrano y los pasajes Pérez Gacitúa, Goñi, Muñoz Hurtado, además del Paseo Atkinson y el Mural del cerro Concepción.

Además, el sábado 30, se limpiarán las afueras del Molo de Abrigo, Plaza Sotomayor, Mirador 21 de Mayo, Paseo Gervasoni, Paseo Yugoslavo, Paseo Atkinson y Paseo Wheelwrigt e hidrolavados en las terrazas del Edificio la Nave, Plaza Aníbal Pinto y Plaza Cívica.

Un turno nocturno desarrollará labores de limpieza en calle Serrano, en el entorno del Edificio de la Diversidad de Género y calle Condell. Y el día domingo 31, se asearán los edificios patrimoniales y el entorno donde estará emplazada la feria Patrimonial en calle Serrano.

En tanto, para la Cuenta Pública Presidencial, el sábado 30, se llevará a cabo una limpieza en calle Pedro Montt desde Uruguay hasta Avenida Argentina; calle Victoria entre Avenida Argentina y Uruguay y Avenida Argentina desde Brasil hasta Santa Elena. Además, de un hidrolavado del frontis del Congreso Nacional entre Pedro Montt, Avenida Argentina y Victoria.

Asimismo, el domingo 31 de mayo se hará un hidrolavado del bandejón de la Feria Avenida Argentina desde Independencia hasta Pedro Montt. Mientras que el lunes 01 de junio, se reforzarán las labores de limpieza en el perímetro donde se ubica el Congreso Nacional.

Precisar que el Departamento de Medio Ambiente contará con caniles móviles en la Plaza O’ Higgins.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.