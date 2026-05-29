Primera Dama visita hogar de Fundación Las Rosas en Viña del Mar

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María Pía Adriasola, junto a autoridades regionales, recorrió el Hogar Santa Juana Jugan, establecimiento que busca ampliar su capacidad para acoger a personas mayores desvalidas en la región.

La Primera Dama, María Pía Adriasola, visitó este viernes el Hogar Santa Juana Jugan de Fundación Las Rosas, en Viña del Mar. Estuvo acompañada por la Seremi de Salud, Mariol Luan, el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda y la Seremi de Gobierno, Rosario Pérez, en una jornada destinada a conocer el trabajo en favor de las personas mayores y los desafíos asociados al fortalecimiento de la red de cuidados en la Región de Valparaíso.

Durante la visita, las autoridades recorrieron las dependencias del establecimiento, compartieron con residentes y equipos de trabajo y sostuvieron una reunión con representantes de Fundación Las Rosas para conocer el estado actual del hogar y sus proyecciones de desarrollo.

Primer hogar en Viña del Mar

La incorporación del Hogar Santa Juana Jugan representa un importante paso para fortalecer la presencia de Fundación Las Rosas en la Región de Valparaíso. Con este establecimiento, la institución alcanza cinco hogares en la Región, sumándose a los recintos de Quillota, Nogales, Casablanca y Puchuncaví.

La Región de Valparaíso es una de las más envejecidas de Chile, con cerca de 450 mil personas mayores, lo que ha incrementado la necesidad de fortalecer la red de cuidados de larga estadía para quienes se encuentran en situación de dependencia o vulnerabilidad.

Fundación Las Rosas asumió a fines de 2025 la administración del Hogar Santa Juana Jugan, dando continuidad a un servicio esencial para decenas de personas mayores de la zona. Hasta entonces, el establecimiento era administrado por la Congregación Hermanitas de los Pobres, quienes habían proyectado el término de sus actividades en el recinto. La llegada de Fundación Las Rosas permitió resguardar la continuidad de la atención y abrir una nueva etapa orientada a fortalecer y ampliar progresivamente su capacidad de servicio.

Actualmente, el hogar acoge a 45 residentes y cuenta con una infraestructura que permitiría atender a cerca de 200 personas mayores, para lo cual necesita avanzar en su red de apoyo en la comunidad.

Max Donoso, Director de Gestión de Hogares de Fundación Las Rosas, afirmó: “Cuando asumimos este hogar, lo hicimos convencidos de que las personas mayores de la Región de Valparaíso no podían perder un espacio tan importante para su cuidado y bienestar. Nuestro desafío hoy es fortalecer su funcionamiento y habilitar progresivamente nuevos cupos para acoger a más personas mayores”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.