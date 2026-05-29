Día Mundial de los Trastornos de Conducta Alimentaria: la importancia de la Terapia Ocupacional

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Mónica Oyarzún Salinas, académica de Terapia Ocupacional de la Universidad Central de Chile, destaca la relevancia de la detección temprana y los abordajes interdisciplinarios para enfrentar los TCA.

Cada 2 de junio se conmemora el Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), una fecha dedicada a visibilizar estas problemáticas, desmitificar conceptos erróneos y fomentar la detección precoz. La campaña de 2026 subraya los mensajes de “Romper el estigma” y “Activar el cuidado”, recordando que los TCA pueden afectar a individuos de cualquier género, edad, corporalidad y contexto de vida.

Los TCA son afecciones complejas de salud mental, con orígenes multifactoriales donde interactúan elementos biológicos, psicológicos, sociales y culturales. A pesar de su seriedad, persisten estigmas y desinformación en torno a ellos: se les asocia erróneamente con ciertos tipos de cuerpo o géneros, o se les atribuye a una “falta de voluntad”, lo que dificulta su reconocimiento temprano y el acceso a soporte especializado. No obstante, su impacto trasciende la simple relación con la comida, afectando la participación diaria, las relaciones interpersonales, el rendimiento académico o laboral y la propia percepción corporal.

Desde la perspectiva de la Terapia Ocupacional, la alimentación se entiende como una ocupación humana fundamental, marcada por vivencias sensoriales, emocionales, sociales y culturales. Comer implica compartir, organizar rutinas y participar en diversos contextos cotidianos; por ello, las dificultades alimentarias pueden impactar significativamente la autonomía, el bienestar y la participación ocupacional. En los últimos años, ha crecido la comprensión sobre la diversidad de experiencias en los TCA, reconociendo que cada persona posee un perfil único que puede incluir variaciones en el procesamiento sensorial o perfiles neurodivergentes, factores emocionales y relacionales, o impedimentos en la participación diaria que exigen una aproximación ocupacional integral. Esta visión expande el alcance de los apoyos necesarios y realza el valor de una intervención que no solo aborde la conducta alimentaria, sino también la autonomía, las rutinas, el desempeño y el bienestar general del individuo.

En el ámbito preventivo, la evidencia científica apoya la importancia de enfoques interdisciplinarios y tempranos, ya que una intervención oportuna se correlaciona con mejores resultados y una menor cronificación. Esto también implica promover ambientes más seguros e inclusivos, cuestionar los discursos centrados en el peso o la cultura de dieta, y favorecer prácticas de autocuidado más flexibles en entornos educativos, familiares, laborales y de salud. Escuchar sin prejuicios, validar el malestar y facilitar el acceso a apoyo especializado puede generar una diferencia crucial para quienes atraviesan estas experiencias.

En este Día Mundial de Acción por los TCA, el desafío sigue siendo avanzar hacia comunidades más conscientes y comprometidas con el cuidado, comprendiendo que la prevención es una tarea colectiva y que todas las personas merecen acceso oportuno a tratamiento.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.