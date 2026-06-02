Municipio de Papudo y Esval coordinan acciones por episodios de olores en la comuna

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Autoridades y la empresa sanitaria se reunieron para revisar las medidas adoptadas y reforzar el monitoreo conjunto, tras reportes de vecinos sobre emanaciones de olores similares a gas.

Con el objetivo de abordar los episodios de olores asociados a hidrocarburos percibidos en distintos sectores de la comuna, este lunes se realizó una reunión entre el Municipio de Papudo y la empresa sanitaria Esval. La cita tuvo como propósito analizar los eventos registrados los días jueves 28 y sábado 30 de mayo, jornadas en que vecinos reportaron la presencia de olores similares a gas provenientes del sistema de alcantarillado en diversos puntos del balneario.

Durante el encuentro, representantes de Esval informaron que, desde la primera alerta recibida el jueves, equipos técnicos de la compañía han desarrollado inspecciones y monitoreos para determinar el origen de la situación. Según indicaron, hasta ahora no se han detectado anomalías en los procesos ni en la operación de sus instalaciones.

Pese a ello, Victor Pimentel, Subgerente Zona Litoral Norte, la sanitaria anunció “la ejecución de una serie de medidas preventivas orientadas a descartar posibles focos asociados a las emanaciones. Entre ellas se encuentra la limpieza de la red de alcantarillado, la mantención de cámaras desgrasadoras en establecimientos educacionales que cuentan con servicio de alimentación y la limpieza de la planta elevadora de la empresa.”

Por su parte, desde el municipio de Papudo, Balther López, director de Gestión del Riesgo de Desastres comprometió mantener una coordinación permanente con Esval para responder de manera oportuna ante eventuales nuevos episodios. La medida permitirá realizar muestreos y evaluaciones en terreno de forma inmediata, con el fin de identificar el agente responsable de las emanaciones y adoptar las acciones que correspondan.

“Continuaremos monitoreando la situación junto a los organismos competentes, reforzando las coordinaciones necesarias para resguardar la tranquilidad y seguridad de la comunidad mientras avanzan las investigaciones para determinar el origen de los olores reportados”, señaló.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.