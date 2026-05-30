TVN reduce sus pérdidas en un 33% durante el primer trimestre de 2026

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La empresa televisiva mejora sus resultados financieros en medio de un complejo escenario para la industria y mantiene sus obligaciones de carácter público.

Televisión Nacional de Chile informó sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2026, período en el que la empresa registró una mejora de MM$1.872 respecto del mismo período del año anterior, reduciendo sus pérdidas en un 33%, desde MM$5.689 a MM$3.818.

Estos resultados consolidan una sostenida tendencia de mejora operacional, permitiendo a TVN continuar reduciendo progresivamente sus pérdidas, tal como lo ha venido demostrando en los últimos períodos. Esta evolución refleja el impacto de las medidas de eficiencia, reorganización interna y optimización de recursos implementadas por la empresa, en un contexto marcado por la profunda transformación estructural que enfrenta la industria de los medios de comunicación.

Durante el período, los ingresos totales de TVN alcanzaron MM$10.801, lo que representa un aumento de 3% respecto al primer trimestre de 2025. Asimismo, los costos de venta y gastos de administración disminuyeron en MM$821, equivalentes a una baja de 5,7%, producto de medidas de eficiencia, control de costos y optimización operacional. En esa línea, el EBITDA mejoró en MM$1.133 respecto del mismo período del año anterior, alcanzando un resultado de -MM$2.840.

Estos resultados se producen en un escenario de profunda transformación de la industria audiovisual y publicitaria, marcado por la fragmentación de audiencias, el cambio en los hábitos de consumo y la migración sostenida de inversión publicitaria hacia plataformas digitales.

Pese a este contexto, TVN continúa desarrollando y fortaleciendo su misión pública a través de su red de operaciones regionales, su señal internacional TV Chile, el canal infantil cultural NTV, el Centro de Documentación y Archivo y la red de transmisión con cobertura nacional desde Visviri hasta la Antártica. Al cierre del primer trimestre, los costos asociados a estas obligaciones distintivas de carácter público alcanzaron MM$1.231.

Asimismo, la empresa informó que continúa avanzando en distintas medidas orientadas a fortalecer su sostenibilidad financiera y operacional, incluyendo procesos de eficiencia, optimización de recursos y transformación del negocio.

TVN reiteró además la importancia de avanzar en una discusión de largo plazo respecto al modelo de financiamiento de la televisión pública en Chile, considerando las obligaciones que la ley le asigna y el actual escenario de la industria de medios.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.