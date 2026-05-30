Valparaíso 2050: Ciudadanos proyectan sus sueños para la ciudad en el Día del Patrimonio

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La actividad “Patrimonio para el futuro” invitó a porteños y visitantes a imaginar y visualizar cómo desean que sea Valparaíso en las próximas décadas.

“¿Si despertaras en Valparaíso el año 2050, qué te gustaría ver, sentir y vivir?”. Esa fue la pregunta central para los asistentes que llegaron este sábado al Ministerio de las Culturas para celebrar el Día del Patrimonio con la iniciativa “Patrimonio para el futuro: Imaginarios ciudadanos Valparaíso 2050”.

Las primeras propuestas fueron expresadas por el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones; la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto; la seremi de las Culturas, Catalina Dib; y la vocera de Gobierno, Rosario Pérez, junto a otras autoridades regionales que inauguraron el Día del Patrimonio 2026.

El delegado Millones destacó que la actividad fue “lúdica, que permite mirar el pasado y proyectar el futuro. Eso nos convoca justamente con la alcaldesa, con la Seremi, a aunar los mejores esfuerzos para poner de pie a Valparaíso, y se puede, se puede con voluntad política, y también con creatividad. Tenemos varios desafíos, los ascensores, recuperar el patrimonio, levantar los edificios que están destruidos, proteger la actividad portuaria, los lancheros que son patrimonio inmaterial, y hoy estamos dando el puntapié a eso”.

En cuanto a los anhelos para el Valparaíso del futuro, la alcaldesa Nieto manifestó: “Sueño un Valparaíso sin rayados, sin tac, con todos sus ascensores funcionando. Valparaíso este fin de semana es una ciudad que brilla, porque es Sitio del Patrimonio Mundial, y para el Día de los Patrimonios, la idea es que puedan venir a visitar nuestra ciudad que tiene importantes edificios abiertos, pero también Valparaíso, al mirar los cerros, es un patrimonio en sí mismo que se puede disfrutar al aire libre”.

Por su parte, la seremi de las Culturas, Catalina Dib, explicó que la actividad buscaba “invitar un poco a salir del presente, de ciertas trincheras, del pesimismo, para soñar en conjunto y unir voluntades; yo creo que esa es la clave, porque esto no lo vamos a lograr solo desde una Seremi, lo vamos a lograr reuniéndonos con los demás, con otras autoridades y uniendo voluntades, para sacar adelante esta ciudad que amamos tanto”.

¿Cómo es el Valparaíso de 2050?

Durante la jornada del sábado, la sede del Ministerio de las Culturas recibió a numerosas personas que acudieron a proyectar el Valparaíso del futuro y a visitar el pasado con “Virtualparaíso”, una experiencia inmersiva de realidad virtual que recreó el Muelle Prat y Plaza Sotomayor en el año 1884.

En “Patrimonio para el futuro: Imaginarios ciudadanos Valparaíso 2050”, los visitantes ingresaron sus deseos para la ciudad en 24 años a través de tablets y códigos QR. Estas ideas fueron procesadas con tecnología de inteligencia artificial y transformadas en imágenes de la ciudad.

Entre las ideas planteadas por la ciudadanía para el Valparaíso del mañana se destacaron: “ciudad verde”, “ciudad limpia”, “trolebuses modernos”, “edificios restaurados”, “baños públicos”, “espacios públicos activos, seguros y limpios”, “respeto al mar”, “más murales, menos rayados” y “arte cultura local”, entre otras. La información recopilada será sistematizada y entregada a las autoridades pertinentes.

Las actividades del Día del Patrimonio continuarán este domingo con la apertura de edificios, recorridos y diversas iniciativas. Toda la información de las más de 500 actividades está disponible en www.diadelpatrimonio.cl.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.