Polígrafo en “¿Volverías con tu ex? 2” revelará conversaciones inapropiadas de Claudio Rojas con su ex

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El esperado regreso del detector de mentiras pondrá en jaque a los participantes con confesiones que remecerán el encierro de Mega.

Esta noche en “¿Volverías con tu ex? 2”, el humor se mezclará con las confesiones más explosivas. Los participantes se enfrentarán a un desafío de actuación con sketchs al más puro estilo de “Detrás del Muro”, con la ayuda de Miguelito y Gustavo Espinoza. Pero las risas durarán poco, porque el esperado regreso del polígrafo sacará a la luz secretos que podrían cambiar el rumbo de varias relaciones dentro del encierro.

En esta ocasión, quienes se someterán al detector de mentiras serán Kaoto, Claudio Rojas y Luis Mateucci, enfrentándose a preguntas que pondrán a prueba su sinceridad y dejarán al descubierto episodios que hasta ahora permanecían ocultos.

Uno de los momentos más impactantes será protagonizado por Claudio Rojas. El abogado admitirá que borró mensajes de otras mujeres para que Hurubachi no los encontrara cuando revisara su celular. También reconocerá que siente celos de algunos hombres dentro del reality, que no quiere que Hurubachi continúe sola en el programa si él es eliminado porque significaría el fin de su relación, y confesará que besó a otra mujer mientras ya estaba con ella.

Pero eso no será todo. El polígrafo también revelará que Claudio mantenía conversaciones inapropiadas con una expareja, a quien incluso le pagaba el plan telefónico y otros gastos. En esos mensajes le escribía halagos como “eres rica”, entre otros comentarios. Sin embargo, el abogado insistirá en que todo se trataba únicamente de una forma de “tirarla para adelante” y ayudarla a subir su ánimo.

“Ese chat con su ex que después yo le pedí que la bloqueara, no te hagas el h…, ella se sigue colgando de Claudio para que le pague el plan del teléfono. Siempre le estaba pidiendo cosas, había comentarios que yo encontré que no correspondían hacia una ex, menos estando en pareja, le decía ‘tú eres rica, eres linda'”, añadió Hurubachi sobre Claudio.

Por su parte, Luis Mateucci también sorprenderá con una confesión sobre su historial amoroso. El argentino reconocerá que amó más a Daniela Aránguiz que a Nicole Moreno y Bárbara, aunque asegurará que la mujer más importante de su vida sentimental fue Oriana Marzoli.

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