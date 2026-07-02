Pedagogía en Educación Musical UPLA abre convocatoria para el Preuniversitario Musical 2026

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La iniciativa gratuita comenzará en agosto y constará de doce sesiones orientadas a la preparación musical de las y los estudiantes de cuarto medio.

Con el propósito de ampliar las oportunidades de formación artística para estudiantes secundarios de la comuna de Valparaíso y sus alrededores, la carrera de Pedagogía en Educación Musical de la Facultad de Arte de la Universidad de Playa Ancha inició el periodo de inscripción para una nueva versión del Preuniversitario Musical UPLA, iniciativa gratuita que durante 2026 se implementará por cuarto año consecutivo y que cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

El proyecto está dirigido especialmente a estudiantes de cuarto año medio interesados en desarrollar sus habilidades musicales y proyectar una eventual continuidad de estudios superiores en el área de la música. La iniciativa contempla un proceso formativo presencial orientado al fortalecimiento de conocimientos y experiencias vinculadas a la lectura musical y al trabajo instrumental, generando un primer acercamiento a la formación universitaria en música.

El Preuniversitario Musical UPLA se enmarca en las acciones de vinculación con el medio impulsadas por la carrera de Pedagogía en Educación Musical, buscando estrechar los vínculos entre la universidad pública, los establecimientos educacionales y las comunidades escolares del territorio. En este sentido, la actividad busca responder a la necesidad de formación musical de jóvenes de la comuna y, al mismo tiempo, contribuir a la identificación de brechas existentes en la educación artística de sus contextos escolares.

La versión 2026 comenzará oficialmente el jueves 6 de agosto, con una ceremonia de inauguración en dependencias de la Facultad de Arte de la Universidad de Playa Ancha. Posteriormente, desde el jueves 13 de agosto, se dará inicio a las doce sesiones programadas para el presente año, las que se desarrollarán semanalmente desde las 15:30 horas y estarán orientadas a la preparación musical de las y los estudiantes participantes.

Según el académico coordinador de la iniciativa, Juan Sebastián Cayo, “esta propuesta busca ofrecer a jóvenes, especialmente de cuarto año medio, una experiencia de iniciación formal en música, a través de sesiones presenciales centradas en lectura musical e instrumento complementario, promoviendo así una eventual continuidad de estudios profesionales en música”.

Durante el proceso formativo, cada estudiante podrá seleccionar una especialidad instrumental entre guitarra, canto o piano, además de participar en sesiones orientadas al desarrollo de la lectura musical. Esta estructura permitirá fortalecer aprendizajes específicos y entregar herramientas iniciales para quienes deseen proyectar estudios superiores en el ámbito musical.

Asimismo, el académico destacó que el proyecto también fortalece el proceso formativo de estudiantes de Pedagogía en Educación Musical de la UPLA, quienes participan como monitores y ayudantes en las distintas sesiones. “Como parte de su formación profesional, el proyecto continúa fortaleciendo el componente formativo de las y los estudiantes de pedagogía en música que colaboran en esta iniciativa, potenciando sus habilidades pedagógicas en contextos reales de enseñanza”, señaló.

El académico subrayó además que “el Preuniversitario Musical UPLA se constituye como un espacio estratégico para estrechar vínculos entre universidad y comunidad, abriendo caminos de formación inclusiva y territorialmente situada”.

Las y los estudiantes interesados podrán participar en un proceso de formación compuesto por doce sesiones, donde se abordarán contenidos y experiencias orientadas a fortalecer su preparación musical, acercándolos al quehacer académico, artístico y pedagógico de la carrera de Pedagogía en Educación Musical de la Universidad de Playa Ancha. Las inscripciones se pueden realizar a través del enlace: https://forms.gle/BfUoShSTczdskJPg9

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