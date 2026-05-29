Quilpué celebra el Día del Patrimonio con música en vivo y variadas actividades culturales

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La programación contempla visitas guiadas teatralizadas, exposiciones, talleres, conciertos y espacios patrimoniales abiertos a la comunidad en distintos puntos de la comuna durante el día sábado 30 de mayo.

Con una variada cartelera de actividades gratuitas, la Municipalidad de Quilpué invita a vecinos a ser parte de una nueva conmemoración del Día del Patrimonio, instancia que busca relevar las tradiciones locales a través de experiencias culturales y recreativas abiertas para todo público.

Desde las 11:00 horas comenzará la celebración en Plaza Irarrázabal con la Feria Patrimonial, espacio en donde los visitantes podrán disfrutar de exposiciones de antigüedades, libros, emprendimientos locales y música en vivo. Paralelamente, se desarrollará una visita guiada al Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez, actividad que requiere inscripción previa a través del sitio actividades.quilpue.cl.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, señaló que: “Queremos invitar a todas las familias de nuestra comuna a disfrutar de este Día del Patrimonio, una fecha que nos permite reencontrarnos con nuestra historia, valorar nuestros espacios culturales y fortalecer el sentido de identidad local. Hemos preparado actividades pensadas para vecinos de todas las edades, con acceso gratuito y abiertas a toda la comunidad”.

Durante la tarde del sábado se realizarán algunas de las principales actividades de la jornada, entre ellas el concierto “Patrimonio Sonoro”, que contará con la presentación de la Orquesta Municipal de Quilpué junto a artistas invitados. Además, se llevará a cabo una visita guiada a la Cueva del Brujo, experiencia orientada a relevar el patrimonio natural, histórico y cultural de nuestra comuna.

Por su parte, Mariela Rengifo, directora de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Quilpué destacó que: “Este año quisimos desarrollar una programación diversa, cercana y participativa, la cual permitirá a los vecinos vivir experiencias culturales significativas y redescubrir espacios emblemáticos de Quilpué desde distintas expresiones artísticas y patrimoniales”.

La Municipalidad de Quilpué reitera el llamado a la comunidad a participar de esta celebración patrimonial y revisar el detalle de horarios, ubicaciones e inscripciones en el sitio web municipal.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.