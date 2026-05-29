Policlínico NANEAS celebra una década de atención integral a niños con necesidades especiales en Valparaíso

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El Policlínico de Niños, Niñas y Adolescentes con Necesidades Especiales de Atención en Salud (NANEAS) del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso conmemoró diez años de un modelo de atención multidisciplinario y personalizado.

El Policlínico de Niños, Niñas y Adolescentes con Necesidades Especiales de Atención en Salud (NANEAS) conmemoró sus 10 años de servicio en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Desde su creación en 2016, esta iniciativa ha entregado atención integral a pacientes pediátricos con condiciones médicas complejas, priorizando un enfoque multidisciplinario y personalizado.

El Dr. Rodrigo Salas, pediatra y presidente del Comité NANEAS, destacó los avances logrados en esta década. “Comenzamos con pocos recursos, pero con muchas ganas de ayudar a niños con necesidades especiales. Hoy contamos con terapias como la aplicación de Botox para mejorar la movilidad, disponibilidad de bombas de alimentación y fórmulas lácteas y un equipo multidisciplinario que evalúa y decide lo mejor para cada paciente”, señaló.

La mayoría de los pacientes del Policlínico NANEAS presentan daño neurológico y discapacidades motoras que requieren atención especializada. Isidora Úbeda, la primera paciente atendida en 2016, es un ejemplo del impacto positivo del programa. Según su madre, Nancy Bernal, el apoyo del equipo ha sido fundamental: “Antes teníamos que venir casi todas las semanas. Ahora, con visitas mensuales y el trabajo coordinado del equipo, nuestra calidad de vida ha mejorado considerablemente”.

El Policlínico cuenta con un equipo compuesto por profesionales de pediatría, neuropediatría, enfermería, kinesiología, terapia ocupacional, nutrición, odontopediatría, trabajo social, cuidados paliativos y personal técnico. Además, gracias a la Ley Ricarte Soto, programas como Chile Crece Más, Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (INRPAC) y el Mideso, los pacientes tienen acceso a alimentación especializada y ayudas técnicas de alto costo personalizadas, esenciales para mejorar su calidad de vida.

La Dra. Azucena Salvatierra, jefa del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, destacó que el trabajo conjunto permite desarrollar planes de tratamiento integrales que no solo benefician a los pacientes, sino también a sus familias, “el empoderamiento familiar es clave para garantizar el éxito de las terapias”, destacó la especialista.

A pesar de los avances, el Policlínico enfrenta desafíos importantes. Uno de ellos es la incorporación de personal especializado en salud mental. “El cuidado constante de estos niños puede generar un impacto significativo en la salud mental de las familias”, explicó el Dr. Salas. Incorporar psicólogos al equipo es una prioridad para los próximos años.

Con una década de logros a sus espaldas, el Policlínico NANEAS se consolida como un modelo ejemplar en la atención integral para niños con necesidades especiales en Valparaíso.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.