Codelco Ventanas demuestra viabilidad de la escoria de cobre como material de construcción tras concluir seis proyectos piloto

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La iniciativa de economía circular contempló obras viales y comunitarias en Quintero y Puchuncaví, finalizando con la inauguración del recuperado Mirador Esperanza en la localidad de Horcón.

Con la inauguración del Mirador Esperanza, en la localidad de Horcón (comuna de Puchuncaví), se dieron por concluidos los seis proyectos piloto impulsados por Codelco Ventanas, con el objetivo de demostrar la inocuidad y viabilidad del silicato de hierro para ser utilizado como material de construcción. La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia divisional de valorización de la escoria de cobre, material resultante del procesamiento de concentrado en la ex Fundición Ventanas, buscando transformar este pasivo en un activo con valor económico, social y ambiental.

La gerenta de Sustentabilidad de Codelco Ventanas, Marcela Pantoja Camus, explicó la relevancia de las gestiones normativas para habilitar este uso: “Para avanzar en esta línea, era necesario contar con cambios normativos que facilitaran el desarrollo de iniciativas de economía circular con este material. En este marco, Codelco promovió y participó activamente en mesas de trabajo a nivel nacional y regional, que permitieron impulsar una estrategia basada en la ejecución de proyectos piloto, que demostrarán la viabilidad técnica y ambiental del uso alternativo de la escoria o silicato de hierro”.

Como parte de esta estrategia, se ejecutaron en total seis proyectos en las comunas de Quintero y Puchuncaví: cuatro de pavimentación y dos de mejoramiento de plazas. En estas obras se utilizó el silicato de hierro en diferentes porcentajes como material base, tanto para la fabricación de mobiliario urbano en espacios públicos como en mezclas asfálticas destinadas al mejoramiento de caminos.

La última de estas intervenciones inaugurada fue el mirador Plaza Punta Esperanza, ubicado en el sector Punta del Fraile, en Horcón. En este espacio se utilizaron cerca de 3 mil kilos de silicato de hierro para la construcción de soleras, escaños, fachaletas y maceteros. El proyecto contempló además la instalación de luminarias solares mediante el programa “Ventana Ilumina”, un sendero de hormigón, equipamiento deportivo, mesas de ajedrez y un programa de arborización que contó con la plantación de especies nativas por parte de niños y niñas de la Escuela Básica de Horcón.

El gerente general de Codelco Ventanas, Ricardo Weishaupt, destacó el valor de este hito para la división: “Este mirador Puente Esperanza significa una etapa más de la experiencia piloto que hemos desarrollado para poder dar uso, ya con un reglamento absolutamente vigente, al silicato de hierro, en términos de construcción de caminos. Y esto significa avanzar hacia la economía circular y también, para Codelco Ventanas, rentabilizar lo que otrora fuera un residuo, hoy día un subproducto”.

La ceremonia de inauguración contó con la participación de autoridades corporativas de la estatal, vecinas, vecinos y el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, quien valoró la recuperación de estos espacios públicos: “Este mirador es importante porque reutiliza el silicato de hierro, algo que el municipio y particularmente como alcalde he tenido la oportunidad de solicitar que se hagan este tipo de inversiones, porque esto es recuperar espacios públicos”. El jefe comunal agregó que el proyecto permite dar mejor uso y conectividad, tal como se experimentó en la Calle de los Pescadores en la localidad de La Chocota.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Vecinos Punta del Fraile, María José Albornoz, realzó el impacto del trabajo colaborativo: “Aquí hay una alianza concreta entre la comunidad, el mundo público y las empresas y eso es clave. Por eso queremos agradecer a Codelco Ventanas, porque cuando existe confianza y compromiso, somos capaces de lograr transformaciones reales en nuestros territorios”.

Finalmente, la gerenta de Sustentabilidad, Marcela Pantoja, apuntó que este proyecto emblemático demuestra que es posible utilizar de manera segura la escoria de cobre en soluciones constructivas, uso que ha sido validado técnicamente por el Centro de Minería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Laboratorio de la Dirección de Vialidad de Valparaíso. Junto con este mirador, la serie de pilotos incluyó el mejoramiento del andén de buses de Codelco Ventanas, la pavimentación de un tramo de la ruta F30E, la Plaza Félix Sanfuentes de Quintero, el camino Los Pescadores en La Chocota (Puchuncaví) y la ruta costera de Loncura (Quintero).

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.