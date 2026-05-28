Valparaíso aprueba por unanimidad su primer Plan de Acción Comunal de Cambio Climático

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El Concejo Municipal porteño visó el instrumento que establece 28 acciones concretas de mitigación y adaptación ecológica adaptadas a las características geográficas y sociales de la comuna.

Con el objetivo de fortalecer la preparación de Valparaíso frente a los efectos de la crisis climática, el Concejo Municipal aprobó de manera unánime el Plan de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC). Este instrumento estratégico orientará las políticas ambientales locales enfocadas en la mitigación, adaptación y resiliencia frente a esta problemática global.

El municipio desarrolló esta iniciativa en el contexto de la Ley Marco de Cambio Climático N°21.455, en una estrecha colaboración técnica con el Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y gracias al financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Tras la votación, la alcaldesa Camila Nieto destacó que “Valparaíso ya tiene su Plan Comunal de Acción para el Cambio Climático. Esto es un instrumento muy importante que consta de siete programas y veintiocho acciones concretas para ir previniendo y cuidando a nuestras comunidades y también a la naturaleza. Esto es parte del firme compromiso que tenemos para avanzar en materia medioambiental en nuestra comuna”.

Asimismo, la jefa comunal precisó que el proyecto va más allá de un mero requerimiento legal: “No es solamente el cumplimiento de la norma, también nos estamos certificando medioambientalmente como municipio, trabajando en la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, donde firmamos el convenio hace un tiempo con ReSimple. Estos son algunos de los pasos sumamente concretos que estamos abordando para hacer frente a un cuidado del medio ambiente y a decir que el cambio climático existe y que hay que tomar acciones concretas hoy día”.

Por su parte, el concejal Vicente Celedón, presidente de la Comisión de Salud, Deporte y Medio Ambiente, manifestó que “la importancia recae en un compromiso internacional que hacen los distintos Estados del mundo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al 2050. En este plan se establecen distintas prioridades para Valparaíso, donde se van a abordar, por ejemplo, el mejoramiento de áreas verdes, la escasez hídrica, el aumento de las olas de calor, las remociones en masa y los incendios. Dentro de estas 28 iniciativas prioritarias, esperamos que exista el financiamiento para que se lleve a cabo de buena forma este importante paso para Valparaíso en materia medioambiental”.

La concejala Alicia Zúñiga expresó que “este plan nos convierte, en cierta forma, en pioneros desde mundo municipal en tomar medidas frente al cambio climático. Aunque muchos lo nieguen, éste existe realmente. Vemos cómo las estaciones son más complejas, las lluvias más intensas en invierno y calor más fuertes durante el verano en nuestra comuna que se caracterizaba por tener un clima mediterráneo. Es valiosísimo que este plan se concrete”.

En tanto, el concejal Leonardo Contreras precisó que “el cambio climático es una realidad y hoy como municipio estamos obligados a contar con un plan estratégico para atender las necesidades que genera este cambio climático. Se ha hecho un trabajo colaborativo desde el municipio con el Centro de Cambio Climático de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que se valora enormemente, puesto que los insumos son de un alto estándar académico, científico y que nos permiten tener 28 medidas que son indispensables para enfrentar esta situación, que no sólo afecta a Valparaíso, sino que, a todo el planeta”.

Durante la elaboración del PACCC se realizó un proceso participativo que incluyó encuestas y talleres para funcionarios municipales y ciudadanos. Este trabajo técnico interdisciplinario permitió recoger propuestas y prioridades de vecinos, organizaciones sociales y actores territoriales de distintos sectores de la comuna porteña.

En específico, el PACCC se estructura en siete ejes temáticos principales: Planificación Urbana; Agua y Recursos Hídricos; Áreas Verdes, Biodiversidad y Ecosistemas; Gestión de Residuos y Economía Circular; Eficiencia Energética; Gestión Territorial; y Desarrollo Comunitario y Social. Con la aprobación de estas 28 medidas de adaptación y mitigación, Valparaíso avanza decididamente en el cumplimiento de la Ley Marco de Cambio Climático, que exige que el país alcance la carbono neutralidad y sea más resiliente al clima a más tardar el año 2050.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.