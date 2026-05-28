28/05/2026
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Vecinas de Cerro Mayaca disfrutan de una emotiva jornada de bienestar en la celebración del Día de la Mamá

Marcelo Andrade Saez

La actividad realizada en la Capilla San Pedro Nolasco reunió a decenas de familias en torno a servicios de autocuidado, música y recreación comunitaria.

Vecinas y familias celebrando el Día de la Mamá en la Capilla San Pedro Nolasco de Cerro Mayaca.

Con una gran participación de vecinas y familias del sector, se llevó a cabo una emotiva celebración del Día de la Mamá en la Capilla San Pedro Nolasco del Cerro Mayaca. La instancia destacó por el ambiente de alegría, encuentro comunitario y reconocimiento hacia las madres del territorio.

La actividad reunió a decenas de asistentes que pudieron disfrutar de diversos espacios de bienestar y recreación, entre ellos servicios de SPA, masajes, limpieza facial, cabina fotográfica y la iniciativa “Mayaca Saludable”, además de distintas sorpresas preparadas especialmente para la ocasión.

Servicios de spa y cuidado personal ofrecidos a las madres de la comunidad en Cerro Mayaca.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la presentación artística del Charro Guillermo Villia y de Gladys, quienes, a través de la música, entregaron un especial momento de emoción y celebración a todas las asistentes.

La actividad tuvo como principal objetivo generar un espacio de reconocimiento y regaloneo para las madres de la comunidad, fortaleciendo además la convivencia y el encuentro entre vecinos y vecinas del sector. En efecto, las vecinas Roxana Rabanal, Maria Jose Gonzalez, Israelita Torreblanca y Fabiola Huévar, fueron quienes dispusieron de limpiezas faciales, masajes, entre otros servicios a la comunidad que participó en la actividad.

Presentaciones artísticas durante la celebración comunitaria en Quillota.

La actividad fue realizada colaborativamente entre el Programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ejecutado por la Municipalidad de Quillota, CECC Altos de Serrano, Cecof Cerro Mayaca, Club Adulto Mayor Cumpliendo Sueños y dirigentes del territorio. Desde la organización se agradeció la participación de todas las familias que fueron parte de esta significativa jornada, destacando el compromiso comunitario y el entusiasmo demostrado durante toda la celebración.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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Marcelo Andrade Saez

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