Vecinas de Cerro Mayaca disfrutan de una emotiva jornada de bienestar en la celebración del Día de la Mamá

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La actividad realizada en la Capilla San Pedro Nolasco reunió a decenas de familias en torno a servicios de autocuidado, música y recreación comunitaria.

Con una gran participación de vecinas y familias del sector, se llevó a cabo una emotiva celebración del Día de la Mamá en la Capilla San Pedro Nolasco del Cerro Mayaca. La instancia destacó por el ambiente de alegría, encuentro comunitario y reconocimiento hacia las madres del territorio.

La actividad reunió a decenas de asistentes que pudieron disfrutar de diversos espacios de bienestar y recreación, entre ellos servicios de SPA, masajes, limpieza facial, cabina fotográfica y la iniciativa “Mayaca Saludable”, además de distintas sorpresas preparadas especialmente para la ocasión.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la presentación artística del Charro Guillermo Villia y de Gladys, quienes, a través de la música, entregaron un especial momento de emoción y celebración a todas las asistentes.

La actividad tuvo como principal objetivo generar un espacio de reconocimiento y regaloneo para las madres de la comunidad, fortaleciendo además la convivencia y el encuentro entre vecinos y vecinas del sector. En efecto, las vecinas Roxana Rabanal, Maria Jose Gonzalez, Israelita Torreblanca y Fabiola Huévar, fueron quienes dispusieron de limpiezas faciales, masajes, entre otros servicios a la comunidad que participó en la actividad.

La actividad fue realizada colaborativamente entre el Programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ejecutado por la Municipalidad de Quillota, CECC Altos de Serrano, Cecof Cerro Mayaca, Club Adulto Mayor Cumpliendo Sueños y dirigentes del territorio. Desde la organización se agradeció la participación de todas las familias que fueron parte de esta significativa jornada, destacando el compromiso comunitario y el entusiasmo demostrado durante toda la celebración.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.