“Entrada Liberada” estrena su cuarta temporada en NTV para recorrer más de 50 espacios patrimoniales chilenos

Cargando... Cargando...

El programa de NTV conducido por Nicolás Rojas Inostroza regresa este lunes 1 de junio con capítulos dedicados a redescubrir el patrimonio cultural, natural e inmaterial del país.

El programa patrimonial de NTV, “Entrada Liberada, más que museos”, regresa a las pantallas nacionales con el estreno de su cuarta temporada este lunes 1 de junio a las 22:30 horas. Con la conducción del periodista especializado Nicolás Rojas Inostroza, el espacio de doce capítulos tiene como objetivo principal abrir de manera simbólica las puertas de los museos los días lunes, jornada en que habitualmente estos recintos permanecen cerrados al público, permitiendo dar cuenta del patrimonio cultural, natural e inmaterial de diversas localidades chilenas.

Esta nueva temporada abordará temáticas tan diversas como la astronomía, la vida campesina, la religiosidad, la diplomacia, el agua y los medios de transporte. El programa planteará preguntas para intentar resolver misterios de nuestro territorio, tales como la construcción de un observatorio a 5.000 metros de altura en pleno Desierto de Atacama, las calles del campamento minero de Chuquicamata, el fondo marino de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y el lugar exacto donde la virgen le reveló a Santa Teresa de Los Andes el día de su muerte.

Nicolás Rojas Inostroza, conductor de la producción, se refirió al valor y alcance que ha logrado el proyecto: “Esta temporada ofrece a los televidentes una serie de experiencias sorprendentes, que amplían el foco de lo que usualmente es comprendido como patrimonio. Nos alegra mucho decir que ya hemos visitado todas las regiones del país mostrando museos y espacios culturales con este proyecto. Hay muchas iniciativas, sorprendentes e innovadoras en las regiones, que estamos felices de difundir a través de la televisión abierta. Entrada Liberada siempre trae buenas nuevas de lo que hace la gente, con mucho esfuerzo y convicción, para salvaguardar el patrimonio”.

Por su parte, el realizador y director Patricio Alfaro Astorga destacó la conexión humana del programa: “Entrada Liberada nunca fue sólo un programa de museos. También es un registro de las personas, oficios, paisajes y memorias que construyen nuestra identidad chilena. En un momento en el que todo parece rápido y desechable, creemos que la televisión pública todavía puede ser un espacio para recorrer nuestro lindo país con una curiosidad infinita”.

Desde la señal televisiva, Mariana Hidalgo Lorca, directora de programación de NTV, relevó el impacto de la propuesta en la audiencia: “La forma en que redescubrimos nuestro patrimonio en este programa es muy significativa para NTV, porque nos invita a sorprendernos. Es una conexión directa con la curiosidad que moviliza y cautiva a las personas. En cada capítulo, la creatividad tiene un momento estelar y la vemos de manera única en museos y espacios que conectan con nuestra esencia. ‘Entrada liberada’ sigue siendo un viaje a lo nuestro, en todo el sentido de la palabra”.

Entre los numerosos recintos y atractivos que visitará esta nueva temporada destacan el Museo Regional de Atacama, el Camino del Inca, el Parque Nacional Villarrica, el Museo Piuke Leufü en el Lago Budi, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, el Museo Educativo de Autos Antiguos de Pudahuel, el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, la Cruz del Tercer Milenio en Coquimbo, el Observatorio Mamalluca, el Museo de la Moda, el Museo Fonck, el Templo Baha’i de Sudamérica, el Banco Central de Chile, el Campo Militar San Isidro y el Museo del Huaso de Quillota, la Fábrica de Paños Bellavista Oveja Tomé y las chamanteras de Doñihue, entre otros.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Subdirección Nacional de Museos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y del Comité Chileno de Museos (ICOM Chile), institución que define al museo como un espacio al servicio de la sociedad que fomenta la diversidad y la sostenibilidad. Además, la producción mantiene su sello sonoro con la canción original “Entrada Liberada”, creada por el destacado músico nacional y ganador del Premio Pulsar, Diego Lorenzini.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.