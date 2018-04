“The Switch” ya se puede ver en Estados Unidos

Esta semana el estelar de Mega “The Switch” empezó a emitirse por primera vez en Estados Unidos.

Esto es a raíz de un trato entre Mega y World of Wonder, productora responsable de “RuPaul’s Drag Race”, programa del cual “The Switch” tiene la licencia. De acuerdo a esto, el recientemente lanzado servicio de streaming de la productora, llamado WOW Presents Plus, tiene los derechos de emisión del programa chileno solo para territorio estadounidense.

A modo de partida, desde esta lunes está disponible la primera temporada del programa de transformistas que Mega dio entre 2015 y 2016 con gran éxito, promediando 18,2 puntos de rating.

“El programa está disponible en su idioma original en una plataforma semejante a Netflix. Esto habla de una globalización de posibilidades para nuestra televisión frente a los mercados internacionales”, explica Jaime Sepúlveda, productor ejecutivo de “The Switch”.

Actualmente Mega emite los domingos en horario prime la segunda temporada del espacio, que promedia 15,5 puntos y que pasado un tiempo empezará también a emitirse en EEUU a través de esa plataforma.

Este es el link para ver el primer capítulo de la temporada 1, activo solo dentro del territorio estadounidense: https://worldofwonder.vhx.tv/videos/the-switch-001