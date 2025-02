Conoce a Nia la, figura española de la salsa que llega a ponerle sabor a la competencia de Viña 2025.

Ganadora de “Operación Triunfo” y una de las importantes voces de la salsa. Nia Correia ha brillado desde su natal Gran Canaria gracias a su talento, el que ha plasmado como cantante y como actriz. El año pasado estrenó su primer disco “Palo santo” que incluyó además una canción grabada junto a la voz de Celia Cruz.

Foto: @raulphoto

La cantante Nia es una de las figuras que se presentará en el próximo Festival de la Canción de Viña del Mar. Uno de los rostros bien posicionados en su país y su trayectoria – a pesar del corto tiempo – da cuenta de la calidad de esta artista canaria de múltiples aptitudes artísticas.

Llega a Viña del Mar con “Caminito de lamento”, canción con la cual representará a España y con la que además reclama su puesto entre los exponentes de la salsa. Se trata de un tema que tiene la esencia musical que representa la artista, quien con esta rítmica composición ha manifestado su pasión por este género que es en definitiva lo que la ha definido como artista de aquí en adelante. “Esta canción es muy importante para mí porque fue aquella con la que primero me identifiqué y establecí que lo mío era la salsa”, señala Nía.

Nacida para la salsa

La artista es oriunda de Palmas de Gran Canaria, se crió con sus abuelos maternos y desde siempre manifestó aptitudes artísticas, especialmente desde la salsa que era la música que más se escuchaba en casa. A los 18 años decide vivir sola en Madrid, ciudad que establece como su centro de operaciones de cara al gran sueño de su vida de abrirse paso en la música.

En 2020 gana el mundialmente conocido programa de talentos “Operación Triunfo”. De ahí en adelante su carrera fue en ascenso permanente, aunque ya antes de participar en la academia, tenía un importante desempeño a nivel artístico como miembro del Coro Oficial de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y como parte del elenco de la obra musical “El Rey León”.

“He hecho varias cosas en la música, pero al mismo tiempo he querido ser fiel a lo que me gusta, lo que vengo escuchado desde pequeña y eso la salsa”, señala desde Madrid la talentosa Nia a pocos días de emprender el vuelo hacia Chile.

La española ha generado colaboraciones con destacadas figuras de la música como Gente de Zona y Sebastián Yatra, con este último grabó la canción “Cuando suba la marea”, incluida en el soundtrack de la serie de Netflix “Érase una vez, pero ya no”, producción española en la que participa como una de las protagonistas junto al colombiano y un destacado elenco.

De Gran Canaria a Viña del Mar

Para Nia la posibilidad de estar en Viña del Mar representa uno de sus mayores anhelos como artista en esta nueva etapa como exponente de la salsa. A pesar de ser europea, su principal interés no estaba en escenarios como Eurovisión o San Remo, sino que guardaba la ilusión de estar presente en la Quinta Vergara, debido a su feeling con la música de este lado del planeta. “El festival para mi es muy importante, ya que siempre he deseado poner un pie en Latinoamérica con mi música. Siento que en esta etapa en América Latina las personas conectarán mejor con mi proyecto que en Europa. Desde que partí siempre he deseado que ocurriera algo como esto en un escenario como el de Viña y con tanta gente. Más allá de ganar o no la competencia, para mi es muy importante estar en ese escenario”, manifiesta la cantante canaria que llega a Chile de la mano de su compañía de música Altafonte.

Otro de los logros importantes en la carrera de Nia fue el homenaje a Celia Cruz en la canción “Lágrimas negras” creada en 1929 por el compositor cubano Miguel Matamoros y que la guarachera cubana grabó años después. La versión también está incluida en su disco “Palo santo” estrenado en 2024. “Soy la única española que ha tenido el privilegio de grabar con la voz de Celia. Además de mi Gente de Zona también pudo generar una colaboración. Por eso siento que es un tremendo privilegio que “Lágrimas negras” esté presente en mi álbum”, sostiene la cantante que se ha convertido además en un rostro destacado de RTVE y figura promisorias de España.

Nia Correia llega por primera vez a Chile para enarbolar la bandera de la salsa en la versión 64 del festival latino más grande del mundo.

Puedes escuchar “Caminito de lamento”, canción que representará a España en Viña 2025, acá: