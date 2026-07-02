Debut de “Ahora Caigo Kids” en TVN: Alonso emocionó al ganar todos los premios

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El estudiante de séptimo básico se quedó con el gran pozo de regalos en una jornada donde el programa se posicionó como lo segundo más visto en su horario.

El primer capítulo de “Ahora Caigo Kids” dejó un momento de alegría y emoción de la mano de Alonso, quien se convirtió en el gran ganador del debut del programa infantil de TVN. El estudiante de séptimo básico llegó acompañado de su hermana Josefina y una amiga de la familia, quienes lo alentaron durante toda la competencia. Aunque confesó que era su primera vez en televisión, rápidamente se ganó el cariño del público con su sencillez, simpatía y entusiasmo.

Durante el programa, que conduce Daniel Fuenzalida y donde participaron 11 niños, Alonso contó que practica básquetbol y que juega en la selección de su colegio. Además, reveló que cuando sea grande le gustaría estudiar Ingeniería Comercial, ya que le gustan los números y el mundo de los negocios.

Su camino en el programa fue impecable. Antes de llegar a la final, tuvo que vencer a Leito en un ajustado duelo y luego se enfrentó a Santi en la gran final del tablero, logrando avanzar al nivel final, donde respondió correctamente las diez preguntas en menos de dos minutos y se quedó con todos los premios.

Entre los regalos que ganó se encuentran una consola de videojuegos, un scooter, un smartwatch, un dron, una mochila, una cámara retro, una giftcard, zapatillas, juegos de mesa, invitaciones a un parque de diversiones y un celular de última generación, entre otros premios. El momento más celebrado fue cuando consiguió la consola, precisamente el premio que más deseaba.

“Estar acá es algo muy lindo, es la primera vez que aparezco en la tele y espero me vaya bien”, contó al inicio de sus duelos. Sin embargo, el instante más emotivo llegó después de la victoria. Visiblemente emocionado y acompañado por su hermana, Alonso explicó la importancia que tenía este triunfo para él y su familia. “Son muchas cosas que no nos podemos permitir así de fácil”, dijo entre lágrimas, provocando un emotivo aplauso de todo el estudio. “Se siente bien ganar, igual hay momentos de tensión, pero se siente bien”, agregó al final del espacio.

Josefina, su hermana, también le dedicó unas palabras que emocionaron al público: “Con la familia estamos muy orgullosos de él. Que esto te sirva también como prueba de que tú puedes hacer todo lo que te propongas, que el estar aquí ya era un logro y ahora que hayas ganado es mucho más bacán y que sigas creyendo en ti como nosotros lo hacemos”.

El debut de “Ahora Caigo Kids”, se emitirá de lunes a viernes a las 19.00 horas, fue una de las grandes atracciones para la familia en medio de estas vacaciones de invierno, un espacio que tiene a los niños y niñas como los grandes protagonistas de las tardes. En su emisión, entre las 19:11 y las 21.00 horas, entró en el top 10 de los contenidos más vistos del día según Kantar Ibope Media y fue lo segundo más visto en su horario después del Mundial con un promedio de 484.934 personas por minuto. Superando a Mega que en ese horario promedió 359.684 y a Canal 13 que marcó 358.600 personas por minuto.

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