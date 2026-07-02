Más de un centenar de organizaciones de Quilpué recibieron fondos municipales por cerca de $240 millones

Cargando... Cargando...

Con un incremento del 20% en los recursos del Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE), el municipio benefició a 111 agrupaciones para concretar proyectos de seguridad, infraestructura y equipamiento.

Con un aumento del 20% en los recursos destinados al Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE), la Municipalidad de Quilpué benefició este 2026 a 111 organizaciones sociales de la comuna, entregando cerca de 240 millones de pesos para financiar proyectos que contribuirán a mejorar la calidad de vida y el desarrollo de sus barrios.

Este fondo busca fortalecer el trabajo de juntas de vecinos, uniones comunales y organizaciones sociales, apoyando iniciativas orientadas a seguridad, medio ambiente, equipamiento comunitario, recreación y esparcimiento e infraestructura comunitaria.

La ceremonia de entrega, realizada en el Teatro Municipal de Quilpué, reunió a dirigentes vecinales y representantes de las organizaciones beneficiadas, quienes recibieron oficialmente los recursos que les permitirán concretar proyectos que nacen desde las propias necesidades de sus comunidades.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, destacó la importancia de este apoyo para fortalecer el trabajo territorial que realizan las organizaciones sociales.

“Estamos muy contentos porque hoy entregamos recursos a 111 organizaciones sociales de Quilpué, de Belloto y de nuestros sectores rurales. Sabemos que detrás de cada proyecto hay vecinos y vecinas que trabajan desinteresadamente por mejorar sus barrios, y este fondo es una herramienta concreta para respaldar ese compromiso”, señaló la autoridad.

Asimismo, la jefa comunal añadió que “queremos seguir fortaleciendo la participación ciudadana y avanzar, junto a las comunidades, en la recuperación de Quilpué, porque son las organizaciones las que conocen de primera fuente las necesidades de sus propios territorios y definitivamente, son un motor fundamental para construir una mejor ciudad”.

Con esta inversión, la Municipalidad de Quilpué reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las organizaciones sociales, impulsando iniciativas que promueven la participación ciudadana, el desarrollo de los barrios y una mejor calidad de vida para las familias de la comuna.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

