Destacado escritor Chino realizará charla en Delegación Municipal de Reñaca

Este miércoles 25 de julio se llevará a cabo la conferencia y recital de poesía “La poesía es la flor del alma” a cargo de Zhao Lihong, reconocido poeta, narrador y ensayista chino que visita por primera vez nuestro país.

La actividad se desarrollará a partir de las 11:30 horas, en la Delegación Municipal de Reñaca, ubicada en Avenida Borgoño Nº 15.280, Reñaca.

El autor, quien es director de la Asociación de Escritores de China, llega a tierras nacionales gracias a la gestión del Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina (CRICAL), con el objetivo de dar a conocer a la comunidad chilena, los aspectos más relevantes que envuelve la literatura contemporánea del gigante asiático.

Zhao Lihong, quien se desempeña además como profesor de la Universidad Jiaotong de Shanghái, destaca por ser el vicepresidente de la Asociación de Escritores de Shanghai, el director de la revista mensual “Literatura de Shanghai”, y el editor en jefe de la revista “Poetas de Shanghai”.

A lo largo de su carrera ha sido galardonado con numerosos reconocimientos, entre ellos, el Premio Nacional de Prosas de la Nueva Era, el Premio de Publicaciones Sobresalientes de China (libros), el Premio Bingxin para la Prosa, el Shanghai Literature and Art Award y el obtenido por The Golden key of Smederevo en Serbia (2013).

Sus poemas, prosas y novelas han sido traducidos al inglés, francés, ruso, japonés, coreano, castellano, ucraniano, búlgaro, macedonio y serbio. Su antología poética en castellano “Aflicciones” se publicó en Chile este año.

La actividad es gratuita y no requiere inscripción previa. (Consultas a [email protected] o al 32-2448013 / 2448172).