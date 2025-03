Edo Caroe cumplió todas las expectativas y mucho mas.

Asi fue el show del comediante nacional, quién se presentó la noche de este miércoles 26 en el escenario de la quinta Vergara.

Conocido por su amor ácido y negro, el artista era esperado con ansias y definitivamente, no defraudó.

Nada más haber ingresado al escenario se rio del apagón y del humorista George Harris

“Chile no deja de sorprender, un apagón, como 10 horas se demoraron en reponer la luz, llegaron antes los remates de George Harris. Ah no, me informan que todavía no”.

Lo anterior, haciendo alusión al fracaso de humorista venezolano la noche del lunes, a quien se le criticó por su falta de rapidez.

En un show de casi 90 minutos abordó diversas temáticas, riéndose incluso de la política nacional y del fallecido presidente Sebastian Piñera

“En el próximo periodo presidencial va a salir Michelle Bachelet y después Piñera robot. A prueba de agua esta vez, sí…”.

Tras esto, la Quinta Vergara se tornó en un “oh” general, pero también provocó aplausos con este humor negro.

“Ya, no sé que es… no voy a hacer más chistes de Piñera, porque me da miedo que en la noche me venga a tirar las patas… no alcanza”, remató.

Al término de su show, Edo Caroe remató con una batería de chistes utilizando Auto Tune, los que sacaron carcajadas a rabiar entre el público asistente a la quinta Vergara y también quienes lo siguieron por televisión, llegando a marcar un peack de 41.9 puntos.

Gaviotas de Plata y Oro premiaron su paso por Viña 25 en una rutina que quedará para la historia del certamen.